Junqueras presume de su "victoria" y amenaza con otro referéndum

Tras analizar la sentencia rápidamente en Twitter este pasado jueves, Junqueras ha ofrecido una visión más amplia este viernes. En una entrevista para Catalunya Rádio, el exvicepresidente ha presumido de “victoria” ante los tribunales. Y ha amenazado con la posibilidad de realizar otro referéndum independentista.

“La sentencia es explícita, clara y contundente”, ha definido Junqueras el fallo del Tribunal de Justicia de la UE. El líder de ERC ha aplaudido la decisión judicial y avisa que le da legitimidad para volver a hacer un referéndum de independencia.

“Es una victoria y nos indica que acabaremos ganando”, dice. Argumenta que el proceso judicial no solo está “viciado” sino que Luxemburgo les da una segunda oportunidad para el referéndum. “Nada de lo que hicimos fue un delito. No solo era legítimo, sino que era legal”, dice. “Nos hemos ganado el derecho a volver a intentarlo”, amenaza.

Y aunque “asumimos los riesgos que implicaba intentarlo, y uno de ellos era estar en la cárcel, aquí estamos”.

De hecho, Junqueras dice estar convencido de que la sentencia les permitirá otro referéndum. Tendrán así, dice, “mayorías claras y repetidas en el tiempo, tanto en número de veces que las urnas lo corroboren como en la exposición del proyecto que se pretende”.

El líder de ERC insiste en varias ocasiones que el referéndum de 2017 fue “legal”. Y desoye el artículo de la Constitución que no permite declarar la independencia de una parte del territorio. “Repito, la declaración de independencia no es delito porque no es en nuestro Código Penal. En cualquier caso, el derecho español está sometido al derecho internacional, que reconoce el derecho de autodeterminación”, repite.

Libertad

Pese a que algunos ya han pedido su salida de la cárcel, Junqueras pide “prudencia” y “serenidad”. A la espera además de saber si el Supremo pedirá la suplicatoria “para que me suspendan”.

“Si el Parlamento Europeo vota a favor, la inmunidad que me han concedido decae. Así que serenidad”, ha pedido a los suyos. Aún así, desea “que me dejen en libertad” pero se muestra poco convencido de que así sea y que pueda recoger su acta de eurodiputado. “Sería un honor ser eurodiputado, sí. Tengo ganas de ir y defender la independencia de Cataluña en el Parlamento Europeo”, reconoce.

De hecho, asegura que lo primero que le gustaría hacer en el Europarlamento es “mirar a los ojos” a los eurodiputados españoles y preguntarles “si debo estar en prisión”.

Pese a todo, Junqueras no tiene prisa por abandonar la prisión. Tampoco es una de sus prioridades. “No es urgente salir de la cárcel, lo urgente es la libertad del país”, dice. “¿Que estamos en la cárcel? Pues estamos. Hay cosas mucho peores que estar en la cárcel”, asegura.

Eso no significa, aclara, que renuncie a liderar la independencia. “Nadie más que yo quiere la República catalana. Nadie me ganará, pueden empatarme… pero nadie me ganará. Si no, no estaría en la cárcel”, dice. Por tanto, no descarta ser candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat. Y dice que “nadie me impide serlo porque la inhabilitación no debe existir”.

Negociación con el PSOE

En cuanto a la negociación con el PSOE, y a diferencia de lo que dijo su partido este pasado jueves, pide que no se rompa “en ningún caso”.

“Hay que estar dispuesto a dialogar siempre, con todo el mundo. Siempre, independientemente de que yo esté o no en prisión porque debemos trabajar para proteger los derechos de todas las personas. No hacerlo sería traicionarnos a nosotros mismos”, apunta.

No tiene, dice, ningún borrador de lo que PSOE y ERC están negociando de cara a la investidura. Y descarta que para abstenerse su partido esté como condición el indulto. “Confío en mi equipo”, dice.