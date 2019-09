A través de de una carta a la militancia, Oriol Junqueras ha anunciado este viernes que piensa encabezar la candidatura de ERC en las elecciones del 10-N. El líder republicano ha confirmado también que Raül Romeva irá en las listas.

Junqueras explica que “tras conversar e intercambiar mensajes con Marta Rovira, Pere Aragonés y Marta Vilalta” ha decidido ponerse “a disposición del partido, de la ciudadanía y de la causa de la libertad”. Y dice que lo hace “para poder volver a encabezar la candidatura de ERC en el Congreso”.

En su carta, el líder de ERC confirma que lo hará “acompañado una vez más del amigo Raül Romeva, que se vuelve a poner al servicio del país para encabezar la candidatura de ERC en el Senado”.

Junqueras ha lamentado la repetición electoral. Y lo ha achacado a la “arrogancia, irresponsabilidad y, sobre todo, la inmadurez democrática del sistema político español”.

Sentencia del 1-O

La decisión de concurrir como candidato a las elecciones estará condicionada por la sentencia del juicio por el 1-O. Proceso por el que Junqueras permanece en la cárcel. Se espera que el Supremo dicte sentencia en la primera quincena de octubre.

Por su parte, el 15 de octubre se cumple el plazo máximo para la publicación de las listas electorales definitivas.

De cara a las elecciones, Junqueras señala que mantendrá la misma actitud “a pesar de la represión”. “Continuamos extendiendo la mano al diálogo”, dice en la carta. Y es que, asegura, es consciente de que hay que “encontrar una salida democrática al conflicto entre el Estado y Cataluña que dé respuesta a nuestros objetivos legítimos”.

“No desapareceremos, no nos cansaremos y no nos detendremos nunca. Porque estamos convencidos de que si persistimos, ganaremos”, arenga al final de su misiva. Y reafirma su convencimiento de que la independencia “es inevitable”. Peso a ello, reconoce que el “camino no será rápido ni fácil”.