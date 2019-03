El abogado de la familia de Francisco Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, asegura que con la exhumación se pueden violar hasta 4 artículos de la Constitución. Así, en caso de que el Alto Tribunal no fallara a favor de la familia del dictador, el letrado podría acudir al Constitucional.

De momento, el escrito, que publica ‘La Razón’, ha sido remitido al Supremo. Fue admitido a trámite este pasado viernes por la Sala de lo Contencioso Administrativo. El Supremo ha concedido 10 a la abogacía del Estado para que se presenten alegaciones. Posteriormente, la Sala decidirá si concede o no medidas cautelares para paralizar la exhumación.

Los 4 artículos

El abogado de los Franco argumenta que el decreto del Consejo de Ministros viola hasta 4 artículos de la Constitución.

El primero de ellos, el número 86. En él se establece que para dictar un Decreto-Ley debe existir el presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad. Algo que no consideran que se ajusta a este caso.

El segundo artículo que violaría sería el 14, al no tratarse de una medida general sino específica para los restos de Franco, los únicos que se quieren sacar del Valle de los Caídos. A pesar, argumentan, no es el único enterrado allí que no fue víctima de la Guerra Civil.

La decisión del Gobierno violaría también el artículo 16.1, que recoge la libertad religiosa. Y, finalmente, los Franco creen también que se salta el artículo 18 porque ven menoscabado su derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen.

Además, entienden que la exhumación vulnera la normativa de sanidad mortuoria porque el Gobierno obvia la condición de “cadáver embalsamado de los restos mortales” de Franco. Ello implica la necesidad de autorización para cualquier exhumación por traslado. Y debe ser solicitada a los familiares del difunto.