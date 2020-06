Nuevo giro judicial. La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido este lunes a la juez Carmen Rodríguez Medel que archive la causa del 8M en la que está imputado el delegado de Gobierno, José Manuel Franco.

Se ha presentado ya el recurso contra el auto de incoación de diligencias para investigar a Franco. Y se interesa, al mismo tiempo, tanto por la revocación del auto como por archivar la causa al no apreciar indicios de delito.

El fiscal explica que debe concretarse cuál es el hecho que se considera delito de prevaricación administrativa. Asegura que en el auto «no parece identificarse con claridad la resolución emitida por el investigado».

También recuerda que el delito de prevaricación necesita una resolución «no sólo ilícita, sino también arbitraria». Y por eso, precisa, el delegado de Gobierno además de no dictar ninguna resolución, no puede ser acusado de tener un comportamiento arbitrario. «En tanto que no ha realizado actuación ni omisión que vulnere el ordenamiento jurídico en aras de la prevalencia de su exclusiva voluntad personal», explican.

El escrito de la Fiscalía precisa además que Franco «no ostenta competencias en materia sanitaria». Por lo que no es «razonable» exigirle que prohibiera unas manifestaciones por orden sanitario cuando esa competencia «correspondía a otro órgano administrativo».

Orden «hipotética»

El recurso también se refiere a otra de las líneas de investigación de la causa del 8M. Se trata de la posibilidad de que Franco hubiese dejado de cumplir una «hipotética» orden del Gobierno. Para la Fiscalía, esto «no encuentra apoyo en dato indiciario alguno».

«Después de todas las diligencias de instrucción practicadas, puede igualmente afirmarse que sigue sin apreciarse ningún indicio de la existencia de dicho mandato (como difícilmente podría ser de otra manera, dada la atribución de competencias de la Comunidad Autónoma hasta la declaración del estado de alarma de fecha 14 de marzo de 2020), de suerte que tampoco baraja el Ministerio Fiscal la posibilidad de que, ampliando la instrucción mediante la práctica de nuevas diligencias, pudiera llegarse a una conclusión diferente», recoge.

En este sentido, se analizan las diligencias practicadas hasta la fecha. Incluyen dos informes de la Guardia Civil y uno forense sobre los efectos de la celebración del 8M. Buscando «cuando menos, un atisbo de intencionalidad dolosa que justifique continuar con la investigación». Concluye que no la hay.

Y explica que en esos primeros 15 días de marzo «se dieron muy pocos supuestos» de comunicaciones de manifestación. Porque las celebradas en esos días se habían informado ya en el mes de febrero.

Sobre los informes previos al 8M, la Fiscalía aseguran que no tienen carácter vinculante, sino que son «recomendaciones». De hecho, hace hincapié en que el documento del Centro Europeo para el Control y prevención de Enfermedades, fechado el 2 de marzo, y por el cual se motivó la denuncia contra José Manuel Franco, asegura que la cancelación de concentraciones masivas es «recomendable».