Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a ser protagonista en todos los medios por una nueva ‘perla’ dialéctica. “Telemadrid ya no es un servicio público esencial”, asegura la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y la razón no es otra que la gran oferta televisiva y la irrupción de plataformas como HBO y Netflix.

“Los medios públicos son esenciales, basta decirlo, pero ahora mismo no todos los medios de comunicación lo son”. Era lo que decía Isabel Díaz Ayuso para justificar que, a su juicio, Telemadrid “ya no es un servicio público esencial”. Y la razón de ello no es otra que la “gran fragmentación de la oferta informativa y televisiva”. Debido, en parte, a la existencia de plataformas de pago “como HBO y Netflix”.

Así se pronunciaba Díaz Ayuso en una entrevista en el canal 24 horas de TVE este pasado miércoles por la noche.

En su opinión, la aparición de canales y plataformas como HBO y Netflix ha provocado una gran fragmentación televisiva. A lo que se une que los jóvenes “ya no ven la televisión”. Por eso, en el caso concreto de Telemadrid, la autonómica “ya no es un servicio público esencial”.

Ayuso abogaba por “procurar los mejores servicios públicos con los menores impuestos”. Y recordaba que una televisión como Telemadrid necesitaba “80 millones [de euros] al año”. “Y lo sufragan los ciudadanos”, añadía.

“Pido austeridad y que cumpla con las cuentas, que por ahora es lo que está haciendo”, apuntaba la presidenta madrileña. Ésta considera que “lo que nunca podría parar de funcionar es un hospital, el metro o un colegio”. “Esos son los servicios públicos que catalogo como esenciales por ese motivo”, añadía.

Solo unos minutos después de su intervención, Díaz Ayuso tenía en Twitter ya la respuesta de José Pablo López, presidente de Telemadrid. López aseguraba que “las radios y televisiones públicas nunca podrán ser sustituidas por Netflix o HBO”. “Es una cuestión de calidad de nuestra democracia”, seguía. “Disponer de una información neutral y no mediatizada por intereses económicos o partidistas es, más que nunca, una necesidad básica”, terminaba.

Díaz Ayuso contestaba a las críticas este jueves, compartiendo el vídeo del momento en cuestión. Y negando haber dichoque Netflix y HBO pudieran sustituir a Telemadrid.

Críticas del Gobierno

En la misma línea que el director de Telemadrid respondía Carmen Calvo este jueves. La vicepresidenta exponía a Díaz Ayuso que precisamente la autonómica era “importante en una sociedad democrática. Porque tienen que existir medios públicos cuyo rigor tiene que ser “altísimo” y la veracidad de sus informaciones “estricta”.

“Sí que considero importante que una sociedad democrática tenga medios públicos, pero juegan un papel distinto del que juegan los medios privados”, decía Calvo.

La vicepresidenta añadía que los medios públicos no pueden competir con los privados “ni para lo mismo ni con las mismas armas”. Porque a los primeros “los pagamos con recursos públicos para que de alguna manera tengan un espacio modélico en ese mercado donde compiten los intereses privados”.