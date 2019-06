La pretensión de Pablo Iglesias en el futuro Gobierno de Sánchez no es otra que la de ser ministro de Trabajo. La formación morada no contempla otro escenario para votar a favor de la investidura del líder del PSOE.

Es la marcada línea roja de Podemos para apoyar a Sánchez en la investidura y no están dispuestos a ceder. La formación morada quiere a Pablo Iglesias en el Gobierno. Y ya se conoce hasta su pretensión: ser ministro de Trabajo.

Este lunes, Podemos volvía a poner encima de la mesa el ministerio para Iglesias. El partido no contempla otro escenario de cara a la investidura. Aunque hoy por hoy tiene dudas, confían en que “antes o después” se pongan de acuerdo “y habrá un gobierno progresista”.

“Es evidente que tenemos que estar en el Gobierno”, ha dicho el propio Iglesias en una entrevista en ‘Los Desayunos de TVE’. El líder de Podemos aseguraba que “es la única manera de garantizar que el PSOE cumpla con un programa de izquierdas progresista”.

No cederán, además, en dejar que Sánchez incluya en el Gobierno perfiles independientes. Aunque sean guiños al partido morado. Y aunque no vetarán nombres, harán sus propias propuestas, ha explicado. “Nosotros no vamos a plantear vetos a propuestas del PSOE, pero las personas que propongamos nosotros, las haremos nosotros”, ha dicho.

Ha sido en esta entrevista en TVE donde también ha desvelado que su pretensión es ocupar el ministerio de Trabajo. Ente otros. Porque, dice, quieren así “luchar por los derechos sociales, proteger a los trabajadores y por la justicia social”.

Iglesias ha rechazado también la fórmula de apoyos puntuales. “No creo que Sánchez sea tan irresponsable de ir a una investidura sin tener un acuerdo de Gobierno”, ha dicho.

Crisis interna en Podemos

Tras el Consejo Ciudadano de Podemos de este pasado sábado, Iglesias comienza a reconstruir su partido. En plena crisis interna, el partido tiene que negociar con Sánchez. Algo que no parece que vaya a ser impedimento.

Sobre la destitución de Echenique, Iglesias ha dicho que ha sido una “decisión colectiva”. Y que buscará ahora tener “un papel más institucional”.

Iglesias ha evitado señalar a nadie en concreto del batacazo electoral y ha repartido responsabilidades entre “todos”. “Yo el primero como secretario general”, añadía.