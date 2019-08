Las 3 opciones que maneja Sánchez, según Echenique

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, aseguraba este lunes que no ve sensato que el PSOE deje “para el último minuto” las negociaciones para lograr un gobierno. Y ha acusado a Sánchez de “tacticismo”. Algo que utiliza, ha dicho, para “presionar y dilatar los tiempos”. Por eso, ha instado a los socialistas a negociar “cuanto antes” un acuerdo.

Además, en Twitter, establecía las 3 opciones que Sánchez maneja a día de hoy. Según Echenique, el presidente en funciones baraja “un acuerdo con Rivera”, “un gobierno de ordeno y mando” o “repetir elecciones”.

También ha afirmado que la opción preferente del PSOE es gobernar con la derecha. “Algo que no ocultan porque llevan desde el 29 de abril brindándoles apoyo”, aseguraba.

Pedro Sánchez maneja tres opciones:

1) Acuerdo con Rivera.

2) Gobierno de ordeno y mando como durante las mayorías absolutas del bipartidismo.

3) Repetir las elecciones.

Ojalá me equivoque. Pero, si no, ¿por qué lleva las negociaciones con UP al último minuto? pic.twitter.com/TMF3qCHbGJ

— ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) August 12, 2019