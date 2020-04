Solo 7 autonomías cumplirían a día de hoy (y no de manera completa) los parámetros que el Gobierno establece para el desconfinamiento. De haber desescalada por territorios, Murcia, Canarias, Extremadura, Andalucía, Valencia, Baleares y Asturias serían las primeras.

Hoy por hoy, tan solo 7 autonomías estarían preparadas para el desconfinamiento. Cumplirían los parámetros que establece el Gobierno para comenzar a pensar en la desescalada. Criterios que trascendieron hace unos días, aunque el Ejecutivo no los ha confirmado aún.

El desconfinamiento debería darse cuando una comunidad autónoma tenga un ratio específico de casos por cada 100.000 habitantes. Tendría que ser menor a la media nacional (88,4). Hoy por hoy, hay 7 autonomías que lo cumplirían.

Serían Murcia, con 1,67 casos por cada 100.000 habitantes; Canarias, con 11,56; Extremadura, con 14,61; Andalucía, con 21,01; Comunidad Valenciana, con 26,36; Baleares con 27,84; y Asturias, con 34,90.

De ahí que Sánchez ha propuesto un desconfinamiento por territorios. Aunque el Gobierno lo tenía planeado por provincias, algunas autonomías han sugerido que se haga por áreas de salud . Territorios más pequeños y fácilmente controlables.

Pese a que los datos reales se desconocen, ya que los contagios detectados por test de anticuerpos no están incluidos, lo cierto es que España piensa ya en la desescalada. Tampoco se conoce el número real de fallecidos, ya que algunos que no fueron sometidos a la prueba del Covid-19 no están contabilizados. Tanto es así que en Cataluña se estima, por ejemplo, que serían el doble de los oficiales.

Con todo ello, desde La Moncloa ya se piensa en desconfinar a parte de la población. Sin embargo, el plan no ha sido detallado aún. Se espera que sea este martes cuando el Gobierno de a conocer cómo están preparando la desescalada. Si se hará por provincias o áreas de salud. O si será un plan nacional o por autonomías, que es lo que piden.

¿Otra prórroga?

Pese a pensar ya en el desconfinamiento, el Gobierno cree que habrá, al menos, otra prórroga del estado de alarma. Así lo explicaba el ministro Salvador Illa en rueda de prensa.

Aunque dejaba claro que sería el presidente del Gobierno el que tendría que dar el paso, aseguraba que lo más probable es que tenga que volver a ampliarse. Sin embargo, se hará ya con medidas de alivio. Entre ellas, la ya aprobada salida de niños o la próxima salida a hacer deporte y pasear.