Las imágenes de la impresionante tormenta en Madrid

Las fuertes tormentas de granizo y agua que han caído este lunes en Madrid han colapsado la Comunidad. Las lluvias, que han dejado impresionantes imágenes, han afectado a las carreteras, líneas de Metro y cientos de personas. Los bomberos gestionaron más de 1.000 avisos, la mayoría para retirar árboles o por inundaciones en sótanos y garajes. La AEMET registró además más de 9.300 rayos en apenas seis horas.

La zona sur y este de la Comunidad de Madrid ha sido la más afectada. Destaca, sin duda, la localidad de Arganda del Rey, donde las calles se convertían en auténticos ríos que se llevaban todo a su paso. Una tromba de agua sin control atravesó sus calles arrasando con lo que se encontraba.

“Intentando estabilizar la situación y haciendo descripción de necesidades urgentes. La tromba ha sido tremenda. Todos los servicios están trabajando con toda su capacidad para normalizar. Atentos a las indicaciones”, escribía el alcalde de Arganda en su cuenta de Twitter. El Ayuntamiento anunciaba también que este martes abrirá una oficina de atención a los afectados para valorar los desperfectos.

Los vídeos e imágenes de la tromba de agua se multiplicaban en las redes sociales. Muchos no podían creer lo que estaban viendo.

Me han pasado este vídeo con otra perspectiva que a lo mejor no has visto de Arganda del Rey de esta tarde… Consecuencias de la lluvia torrencial y el granizo #DANA #Tormenta #Madrid #Spain pic.twitter.com/cFl5Hnr7fO

— Tutiempo (@tiempobrasero) August 26, 2019