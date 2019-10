Oriol Junqueras ha sido el primero de los condenados en reaccionar públicamente a la sentencia del Supremo, que le condena a 13 años de cárcel y 13 años de inhabilitación absoluta. Como él, otros como Forcadell o Turull también se han pronunciado en redes sociales tras conocerse el fallo del juicio por el 1-O.

Junqueras ha querido recuperar un texto que publicó en 2018 en el que recordaba a Lluis Companys, histórico presidente de la Generalitat. “Venimos para servir a los ideales. Llevamos el alma empapada de sentimiento. Nada de venganzas, pero sí un nuevo espíritu de justicia y reparación. Recogemos las lecciones de la experiencia. Volveremos a sufrir, volveremos a luchar y volveremos a ganar”, escribe.

Jordi Cuixart y Carme Forcadell, condenados a 9 años y 11 años y medio de cárcel respectivamente, también se pronunciaban en redes sociales. La expresidenta del Parlamento catalán aseguraba que “la injusticia se ha consumado”. “El libre debate parlamentario no es delito, es una derecho ejercerlo y un deber defenderlo”, dice. “No nos cansaremos de decirlo allá donde haga falta”, continúa. “Hoy la democracia vive un día oscuro, pero ni en momentos así el derrotismo debe vencer. ¡Vamos a salir!”, termina.

La injustícia s'ha consumat. El lliure debat parlamentari no és delicte, és un dret exercir-lo i un deure defensar-lo. No ens cansarem de dir-ho allà on faci falta. Avui la democràcia viu un dia fosc, però ni en moments així el derrotisme ens ha de vèncer. Ens en sortirem!

Por su parte, Jordi Cuixart lanzaba un mensaje desde la prisión: “La respuesta a la sentencia, reincidencia. Aministía, Democracia y Autodeterminación”. Acompañado por el hashtag “lo volveremos a hacer” escrito en catalán.

Jordi Turull se limitaba a escribir en mayúsculas un “Viva Cataluña libre”. Y Josep Rull se quejaba de que “si hubieran juzgado los hechos, nos habrían absuelto”. “Como han juzgado las ideas, nos han condenado”, seguía. “Condenándonos han condenado a 2,5 millones de catalanes que votaron el 1-O en uno de los ejercicios más extraordinarios de democracia que ha vivido Europa en el siglo XXI”, continuaba. Y terminaba con un mensaje de lucha: “Nos mantendremos… pueblo”.

Desde su estancia en Bélgica, Carles Puigdemont también lanzaba su mensaje tras conocerse la sentencia. En su caso, aseguraba que “100 años de prisión en total, una barbaridad”.

“Ahora más que nunca estamos al lado vuestro y de vuestras familias”, les decía a los condenados. Y llamaba a la ciudadanía a protestar. “Toca reaccionar, como nunca. Por el futuro de nuestros hijos e hijas. Por la democracia. Por Europa. Por Cataluña”, terminaba. En un mensaje anterior, Puigdemont pedía “absolución y libertad” para los condenados.

100 anys de presó en total. Una barbaritat. Ara més que mai, al vostre costat i al de les vostres famílies. Toca reaccionar, com mai. Pel futur dels nostres fills i filles. Per la democràcia. Per Europa. Per Cataunya.

— Carles Puigdemont (@KRLS) October 14, 2019