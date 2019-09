Los 10 titulares de Sánchez: "No dormiría tranquilo con ministros de Podemos"

Asumiendo ya el 10-N, Pedro Sánchez concedía una entrevista a Antonio García Ferreras para La Sexta. En ella, el presidente del Gobierno dejaba muchos titulares. El más llamativo, sin duda, aquel en el que reconocía que “no dormiría tranquilo con ministros de Podemos”. Ni él “ni el 95% de los españoles, incluidos votantes de Podemos”.

Sánchez se refería así al Gobierno de coalición que Iglesias le proponía en julio antes de la investidura fallida y también después. El presidente repitió por activa y por pasiva que hoy estaría en Moncloa legitimado por el Congreso si hubiera aceptado las condiciones de la formación morada.

Sin hacer autocrítica, Sánchez insistía en que no era culpable del bloqueo. “Yo podría haber sido presidente pero ese no es el Gobierno que necesita España”, explicaba.

Preguntado si está dispuesto a la coalición tras el 10-N, señalaba que no diría aquello de “no es no”. Pero sí decía que en este tiempo “se ha demostrado algo”. Y eso es que el planteamiento del Gobierno de coalición “es inviable”. Eso no significa, ha dicho, que no se pueda llegar a acuerdos.

Pese a los dardos contra Podemos, Sánchez sigue situando a la formación morada como socio preferente.

A preguntas de Ferreras sobre el hartazgo de los electores, Sánchez compartía ese hastío y frustración de tener que repetir comicios. Pero le preocupa, dice, la inestabilidad que vive el país. Por eso, ha vuelto a señalar que el 10-N será una oportunidad para votar “una mayoría más amplia”.

En su opinion, los ciudadanos son conscientes de que hay que cerrar una fase “de inestabilidad política electoral”. “Lo importante”, ha dicho, es ir a votar “con contundencia y participación”.

En ese punto, Sánchez aprovechaba para cargar otra vez contra Iglesias duramente. “Yo podría ser hoy presidente del Gobierno y no en funciones”, decía. Pero para eso tendría que haber aceptado ministros de Podemos en Hacienda, Transición Energética y Seguridad Social. “Sería un presidente que no dormiría por la noche”, sentenciaba.

Más allá de las carteras, Sánchez señalaba que Podemos quería dos gobiernos. “Hoy mismo tendría una crisis de Gobierno”, aseguraba. Y lo achacaba a que los ‘comunes’ de Colau han llamado a manifestarse si hay sentencia condenatoria por el 1-O.

El planteamiento de Podemos era tener un Ejecutivo “bicéfalo”. Por eso, dice, no quería a Iglesias en el Gobierno.

Contra el líder de la formación morada cargaba también al elogiar a Errejón. Éste está pensando en dar el salto a la política nacional. Algo que le gusta a Sánchez. “Dice y hace cosas esperanzadoras”, comentaba de él. Y defendía a Errejón porque Iglesias “si no se hace lo que dice y decide, es capaz de arramblar incluso con el Ayuntamiento de Madrid”.

Respecto a Ciudadanos, Sánchez tachaba de “ciencia ficción” la propuesta para abstenerse. También advertía de que pactarán con PP y la ultraderecha para quitar al PSOE.

Preguntado por si aplicaría el 155 como reclama Cs, Sánchez decía que utilizarán “todos los resortes” para defender la cohesión territorial. Cataluña, sin duda, es un punto de gran diferencia con Podemos. Y así de claro lo dejó en varias ocasiones Sánchez durante la entrevista.

Curiosamente, el PP era el partido contra el que menos cargaba el presidente. De Casado, simplemente, aseguraba que había bloqueado la investidura y recordaba la bajada hasta los 66 diputados.

Por último, Sánchez se sacaba su primera medida electoral. Aseguró que creará un órgano con la sociedad civil para evaluar el cumplimiento del programa electoral. Programa que se basará en las 370 medidas acordadas con colectivos y agentes sociales durante el verano.

Los 10 titulares más importantes

“Hoy podría ser presidente del Gobierno, pero no dormiría por las noches”.

“He antepuesto el interés general, la gobernabilidad de España”.

“Hay que cerrar la fase de inestabilidad política”.

“Con ministros de Podemos, esta noche tendría una crisis de gobierno”.

“No diría un ‘no es no’, pero la coalición planteada por Podemos es inviable”.

“¿Por qué va a querer repetir las elecciones quien las ha ganado?”.

“He visto cosas en Errejón que resultan esperanzadoras”.

“La propuesta de Albert Rivera fue ilusionista”.

“Si tengo un socio preferente, es Unidas Podemos”.

“Tengo responsabilidad porque soy la primera fuerza política”.