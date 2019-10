Aunque el tono informal y amable de ‘El Hormiguero’ no llegó a perderse, Pablo Motos incidió en los aspectos más polémicos del programa de Vox. Algo frío por momentos, preguntó sobre el aborto, Franco, violencia de género o eutanasia. Y no paró hasta dar con la respuesta clara y contundente que buscaba de un Santiago Abascal que se mostró tranquilo y ordenado en sus ideas.

Nada más comenzar el programa y tras asegurar que “me han insultado más a lo largo de esta semana que en 14 años de programa”, Motos disparaba rápido: “¿Eres facha?”. A lo que Abascal respondía contundente que no. El líder de Vox decía no sentirse representado con el término fascista. Aunque añadía que se siente satisfecho cuando ve que “a los progres alterados” por ese concepto contra él.

Aseguró además no tener encontronazos por la calle con la gente, más bien al contrario. Y respondió también contundente cuando Motos le preguntó si era homófobo. “No, y no comprendo que nos lo llamen”, decía. Contó al respecto que la única vez que se había pegado en Bachiller fue precisamente para defender los derechos de los homosexuales. Y recordó que Pablo Iglesias ensalzaba la figura del Ché Guevara y “no he visto a las organizaciones LGTBI condenar ese apoyo” a un personaje que, dijo, maltrataba y mataba a los homosexuales.

Tras varias repreguntas de Motos, Abascal terminó por reconocer que si Vox llegaba al poder eliminaría la Ley de plazos del aborto. Porque aunque el cuerpo de las mujeres “es suyo, lo que llevan dentro, no”.

Abascal también condenó la eutanasia por convicciones religiosas y explicó su política de inmigración. Dejó claro estar en contra de los ilegales y apostó por evitar el ‘efecto llamada’. No dudó en apostar, si hiciera falta, por muros más contundentes en Ceuta y Melilla y dijo que la solución para los Menas (menores inmigrantes ilegales no acompañados) era expulsarlos del país. “Les tiene que quedar claro en los países de origen que en España no tienes oportunidades si eres ilegal”, decía.

Durante su entrevista, Abascal también dijo que no tenía la sensación “de dar miedo” o que “con la excusa del cambio climático nos están restando libertad”.

En cuanto a violencia de género, volvió insistir en que es una ley que pretende la confrontación entre hombre y mujer. E intentó rebajar el tono al asegurar que Vox es el único partido que cree que is un violador entra en la cárcel, no debe salir nunca más.

Entre los temas estrellas, también, el de la exhumación de Franco. Con críticas a la Ley de Memoria Histórica y el argumento de olvidar el pasado para mirar al futuro, Abascal aseguró que en este caso hay unos nietos que van a ser obligados a sacar a su abuelo y enterrarle en el lugar que quiere el Gobierno. Además, a su juicio, la exhumación esconde el querer derribar “la cruz más grande del mundo”. Pese a todo, aseguró que en su partido no hay posición clara sobre Franco. Y que sus militantes tienen todo tipo de opiniones sobre la dictadura.

Los 15 titulares, uno a uno

“No soy facha, no me representa el término fascista”.

“No soy homófobo y no comprendo que nos lo llamen”.

“Creo que un niño debe tener un padre y una madre”.

“La única vez que he pegado a alguien fue por una declaración terrible contra los homosexuales”.

“La ley de violencia de género busca la guerra de sexos y la criminalización del hombre”.

“No tengo la sensación de dar miedo”.

“Eliminaría la Ley de Plazos del aborto”.

Sobre la eutanasia: “Con la vida humana no hay que terminar”.

“Vox no tiene una posición sobre Franco”.

“Lo que se pretende es el derribo de la cruz más grande que hay en el mundo”.

“Con la excusa del cambio climático nos están restando libertad”.

“A los Menas hay que expulsarlos”.

“Creo que es lícito decir que hay que rechazar la inmigración ilegal”.

“Ordenaría inmediatamente la detención de Torra y aplicaría el 155”.

“Somos los únicos que decimos que un violador entra en la cárcel y no tiene que salir”.

Sin secciones y Sánchez

‘El Hormiguero’ no siguió su tónica habitual. Al contrario que en sus programas diarios, el espacio no contó con ninguna de sus secciones. Solo las hormigas ‘Trancas’ y ‘Barrancas’ hicieron una aparición en la mesa para preguntar a Abascal sobre temas de actualidad con algo de humor.

Además, al inicio, Motos aprovechó para contar las gestiones que habían llevado a cabo para entrevistar a Pedro Sánchez después de que Maritza Ruiz, jefa de prensa del presidente del Gobierno, se tomase a mal que no le cogía el teléfono.

Motos hizo una enumeración de las llamadas y mensajes que habían enviado a Ruiz. Algunos, con respuesta. Otros, sin ella. Lo último fue que la jefa de prensa de Sánchez asegurara que el presidente no visitaría ‘El Hormiguero’.

“Nos dijeron que era imposible que viniese, pero que nos ofrecía a otros candidatos. Algo que nos parecía una falta de respeto con el resto de candidatos ya que a los otros partidos les dijimos que o venía el cabeza de lista o nada”, explicaba el presentador.

Justo antes de la entrada en plató de Abascal, Motos anunciaba que el martes 15 de octubre tendrían a otro candidato presidencial: Íñigo Errejón.