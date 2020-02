Quim Torra ya tiene a los 7 elegidos que le acompañarán en la mesa de diálogo con Sánchez este próximo miércoles 26 de febrero. El presidente catalán ha escogido a su vicepresidente, a cinco consejeros y a un ex jefe de gabinete.

La parte catalana de la mesa de diálogo ya está elegida. Quim Torra ha designado ya a los 7 elegidos para este cometido. Serán su séquito para acudir a Moncloa el próximo miércoles y arrancar así la mesa.

Torra ha elegido a un conjunto de cinco consejeros, un ex jefe de gabinete y a su vicepresidente. Así, Pere Aragonés no faltará, como no podía ser de otra manera, en las reuniones.

Junto a ellos, los consejeros de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró; el de Exteriores, Alfred Bosch; los diputados Elsa Artati, Marta Vilalta y Josep María Jové; y el ex jefe de gabinete de Puigdemont y Torra, Josep Rius.

Fuentes de presidencia catalana lo hacían público en un comunicado en el que resaltaban que la parte catalana de la mesa “debería estar integrada por el presidente Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras, el preso político Jordi Sánchez y la secretaria general de ERC, Marta Rovira”. Sin embargo, señalan que “su situación es de prisión y exilio como consecuencia de la represión política y esto impide un funcionamiento normal de negociación”.

Aprovechaba así el Gobierno catalán para hacer su propia campaña y continuar con sus quejas. E insistía en que son “las cuatro personas que el Govern de la Generalitat quiere al frente de la negociación”. Pero como no puede ser, Torra y Aragonés han “acordado” esta composición de mesa.

Reuniones concretas

La presencia de Torra y Aragonés, eso sí, no será permanente. Presidencia catalana ha asegurado que formarán parte de la delegación pero acudirán solo a reuniones concretas. Entre ellas, la de apertura y aquellas donde “sea necesario sellar acuerdos concretos con la parte española, si fuera el caso”.

Los otros 6 miembros sí acudirán a todos los encuentros. Y rendirán cuentas a Torra y Aragonés.

Se esperaba que estuviera en el equipo Ester Capella, consejera de Justicia. El Gobierno catalán ha insistido en la necesidad de abordar la situación de los presos del 1-O y del “fin de la represión”. Por lo que el mundo daba por hecho que sería miembro de la delegación. Finalmente, no será así, lo que ha sorprendido mucho.

El equipo designado por Torra se reunirá con el creado por Sánchez, que confirmaba la semana pasada a sus miembros. Así, estarán en la mesa los vicepresidentes Pablo Iglesias y Carmen Calvo; la ministra de Política Territorial, Carolina Darias; el ministro de Universidades, Manuel Castells; y el ministro de Sanidad, Salvador Illa.