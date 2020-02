Los 8 puntos clave de la publicidad en el juego: sin famosos, sí al fútbol...

Alberto Garzón presenta este viernes sus 100 medidas del decreto ley sobre el juego. La mayor parte de ellas afectará a la publicidad de los juegos de azar y casas de apuestas. Entre todas ellas, sin duda hay 8 que se han convertido en clave y que serán los ejes centrales de la nueva normativa. Entre ellas, que no podrán realizar anuncios los famosos o que sí se permitirá finalmente la publicidad en los partidos de fútbol.

Además de prohibir la presencia de famosos en los anuncios a cualquier hora, también se restringirá la publicidad del juego online. Tan solo se permitirá desde la 1 a las 5 de la madrugada, tanto en radio como en televisión.

Eso sí, Garzón ha reculado en su primer plan y ha introducido excepciones a la limitación. Ahora, se permitirán los anuncios en las retransmisiones deportivas a partir de las 8 de la tarde. Tanto en radio como televisión y tanto en abierto como en canales de pago. Los operadores que incumplan la ley se enfrentan a sanciones económicas que irán desde los 13.000 euros al millón de euros.

El objetivo es desarrollar una regulación sobre el juego ante la alerta social generada. Los otros 8 puntos clave de esta regulación son los siguientes.

Juego público

La regulación afectará también al juego público tras las peticiones de empresas privadas. Aunque las restricciones atendrán únicamente a los contenidos y no a los horarios. Se podrán emitir anuncios de Loterías y Apuestas del Estado y de la ONCE en cualquier franja del día y la noche. Pero sus mensajes estarán vigilados, adaptándose a la normativa. Consumo asegura que en este tipo de juego no hay tanto riesgo de caer en adicciones.

Mensajes

Los mensajes de los anuncios no podrán mostrar a famosos. Ni podrán ir contra la ley. Tampoco podrán ser emotivos o agresivos y no se permitirá relacionar a los juegos de azar con éxito o superioridad social. Algo que afectará directamente a los anuncios de la Lotería de Navidad que, habitualmente, tiran de nostalgia y emoción. No se podrán utilizar frases como “el juego te la cambia la vida”. Los mensajes tendrán que ser neutros y moderados.

Sin bonos

Se vetarán las campañas que incluyan bonos de bienvenida o captación para atraer a jugadores jóvenes o vulnerables. Muchas casas de apuestas online regalan un determinado dinero para utilizarlo en las primeras apuestas. Y los cupones de captación no podrán superar los 100 euros.

Marquesinas

No se permitirán los anuncios de juego en marquesinas ni vallas publicitarias de las ciudades. Salvo que la comunidad autónoma haya legislado de forma expresa.

Prensa

Sí se podrán seguir publicitando tanto en prensa escrita como en diarios digitales. Simplemente, tendrán que cumplir con la normativa de los mensajes.

Menores

Con el fin de proteger a los menores de edad, se prohibirá la venta de camisetas de equipos deportivos en tallas pequeñas que incluyan referencias a casas de apuestas. Los jugadores profesionales sí podrán lucirlas. Tampoco se podrá denominar a estadios de fútbol con nombres que provengan del sector. Ni se permitirá publicidad en el interior o exterior de recintos a los que puedan acceder menores, como por ejemplo salas de cine. Por último, no se permitirá que los menores puedan seguir en redes sociales a perfiles creados por las marcas de juegos de azar.

Créditos

El decreto irá acompañado por el llamado Fichero EFICAZ. Será una herramienta que impedirá a los jugadores que lo soliciten acceder a los llamados créditos rápidos. Se implementará de forma definitiva en unos meses.

Audiovisuales

El ministerio sigue trabajando en cómo la norma afectará a plataformas para compartir vídeos, como YouTube o en plataformas audiovisuales.