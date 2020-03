Los mensajes de Montero e Iglesias en Twitter tras el positivo en coronavirus

Minutos después de que el Gobierno confirmara el positivo por coronavirus de la ministra de Igualdad, Irene Montero, tanto ella como Pablo Iglesias lanzaban mensajes de tranquilidad. Y explicaban qué había sucedido en los últimos días.

En tres mensajes diferentes, Irene Montero contaba que había notado síntomas de coronavirus este pasado miércoles. Y que rápidamente le habían hecho la prueba del COVID-19, dando positivo.

Montero anunciaba que “voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias”. Además, añadía que se encuentra “bien”.

Desde Twitter apelaba a que “cada persona sigamos las instrucciones que dan en cada momento las autoridades sanitarias”.

En un tercer mensaje, Montero agradecía con “especial cariño” su “reconocimiento y admiración a los profesionales de la sanidad pública que trabajan frente al virus”. “Son lo mejor de nuestro país”, decía.

Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien.

