Madrid cierra todo menos los locales de primera necesidad

Cierre total a los establecimientos. La Comunidad de Madrid ha decretado que tienen que echar la persiana todos los comercios excepto aquellos considerados de primera necesidad. La medida entrará este sábado a las 00:00 horas. Se prolongará hasta el 26 de marzo como mínimo. Se pretende “facilitar el distanciamiento social” ante el “riesgo inminente y extraordinario” del coronavirus.

Las restricciones afectarán a todo tipo de negocios, incluidos bares y restaurantes. Aunque sí se permitirá el reparto a domicilio y recogida en el local para consumir en casa. Además, los quioscos, gasolineras y estancos permanecerán abiertos. Así como los locales de alimentación y las farmacias.

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida comparecían juntos este viernes a última hora para anunciar las nuevas medidas. Tras criticar al Gobierno de Sánchez por no darse prisa en ciertas medidas, Ayuso aseguraba que no tenía competencia para poder cerrar la Comunidad de Madrid. “No es mi competencia, no sé qué va a hacer el Gobierno”, ha dicho la presidenta madrileña.

Lo que sí ha anunciado, además del cierre de locales, es que el servicio de transportes públicos seguirá abierto. Y que los alumnos podrán estar en contacto con sus centros a través de educación a distancia.

Además, Madrid convertirá algunos hoteles en hospitales. Para aquellos pacientes leves que no puedan permanecer en casa. El objetivo es llegar a las 1.000 camas, además de las hospitalarias.

Balance

El balance actual de contagios en Madrid es de 2.659 positivos, 84 fallecidos y 474 altas. “Nuestra estrategia es ganar tiempo para que la sanidad se pueda preparar ante esta ola de contagios”, ha dicho Ayuso.

La presidenta madrileña ha vuelto a pedir ayuda al Gobierno para tener material y facilitar la labor de los profesionales sanitarios.

También se cerrarán todos los centros de atención a los ciudadanos. Aunque los procesos administrativos y burocráticos paralizarán los plazos.

Almeida, por su parte, ha querido resaltar el trabajo “incansable” de las instituciones “para tomar todas las medidas que sean imprescindibles”. También ha anunciado que la policía municipal podrá “disolver cualquier reunión en la calle que pueda facilitar la propagación del coronavirus”.