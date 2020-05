La Comunidad de Madrid pedirá «hoy mismo», es decir, este lunes 11 de mayo, el pase a la fase 1 de la desescalada. Tras el rechazo inicial de Sanidad el pasado viernes, la región lo intentará de nuevo. El objetivo es arrancar esta fase el lunes que viene.

El Gobierno regional considera que Madrid cumple los requisitos «con todas las garantías». Y ha pedido al Ministerio de Sanidad que confíe en las regiones. Porque, aseguran, quienes han llevado el peso asistencial de esta crisis sanitaria no van a tomar decisiones «en contra de la salud de los ciudadanos».

Ha sido el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, el que en dos entrevistas (para Onda Cero y Telecinco), ha explicado algunas de las medidas que se van a tomar para cumplir con las exigencias del Ministerio.

Entre ellas, está aumentar de 11.000 a 15.000 las pruebas PCR que se realizan para detectar los nuevos contagios. También reforzar la Atención Primaria con 685 personas más, entre personal sanitario y no sanitario. También se contratarán a 400 personas para la red de técnicos de salud pública, que van a encargarse de hacer la encuesta y seguimiento epidemiológico para diagnosticar el Covid-19.

«Madrid cumple»

Con todo ello, Madrid «cumple» los requisitos. A ellos se unirá otras exigencias como el número de camas y de UCI disponibles para atender un posible rebrote. Así, Escudero ha explicado que Sanidad exige entre 1,5 y 2 camas UCI por cada 10.000 habitantes.

En vista de estos datos, Madrid necesitaría 1.470 camas. Y Escudero recuerda que el pico de contagio se ocuparon hasta 1.420 de las 1.900 que llegaron a funcionar.

Escudero ha asegurado que no entiende por qué Sanidad no autorizó a Madrid pasar a la fase 1. Y sí a otras regiones con peores datos. Porque, dice, «cuando uno analiza los datos es complicado entender» el criterio utilizado para autorizar o no el avance de la desescalada.