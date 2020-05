El Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, presentará este lunes un nuevo informe a Sanidad para pasar a la fase 1 de la desescalada. Tras la segunda negativa del Gobierno, el pasado viernes, la región volverá a intentarlo apenas unos días después.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, explicaba que, de cumplirse las condiciones impuestas por Sanidad, Madrid podría pasar a la fase 1 a finales de esta semana. Se adelantaría así, incluso, al lunes, día estipulado para los inicios de fase.

Quizá alentados por esas palabras, Madrid no ha querido esperar más y prepara ya un nuevo informe con el que convencer a Sanidad. Desde el Ministerio se consideró que aunque la región había hecho un esfuerzo por mejorar la Atención Primaria, no era suficiente. Todavía es necesario que «su sistema se consolide» y le instaron también a ampliar la capacidad para realizar PCR.

Criterios

El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, aseguró el viernes que la decisión no responde a criterios técnicos. Porque desde el punto de vista sanitario, que Madrid no haya pasado a la fase 1 «no tiene justificación argumentada».

La Comunidad ya pidió pasar de fase para el 11 de mayo. Pero Sanidad lo rechazó alegando falta de mecanismos para la detección precoz del Covid-19. Entre otras causas. El pasado viernes rechazó por segunda vez la petición de Madrid. Aunque ha aliviado algunas medidas. Entre ellas, que los comercios atiendan sin cita previa.

El desencuentro a causa del pase a la fase 1 es total entre el Gobierno de Sánchez y el de Ayuso. Tanto es así que la presidenta madrileña ha asegurado que la negativa se debe solo a razones políticas. Y que el presidente ni siquiera le respondió cuando preguntó por qué Madrid se quedaba atrás en el plan de desescalada.

En una entrevista en Telecinco, Ayuso revelaba que al preguntar por las razones de Sanidad para no pasar a Madrid de fase, Sánchez simplemente dio la palabra al presidente de Castilla y León.

Además, desde la Comunidad de Madrid, se han quejado de que otras muchas preguntas han quedado sin respuesta. Entre ellas, cuál es el equipo que decide si Madrid pasa o no de fase. O por qué la semana pasada no hubo informe de Sanidad y este domingo sí. También dónde se pueden ver los informes del resto de CCAA para comprobar que se exigen los mismos requisitos. O por qué el informe se publicó antes en un medio de comunicación. En un momento en que la Consejería de Sanidad aún no lo tenía.