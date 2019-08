La ministra María Jesús Montero ha emplazado a Podemos a negoaciar, aunque ha puntualizado que “no han confiado nunca en el PSOE”. Asegura además que no entiende cómo no aceptaron el pacto propuesto.

“Podemos no ha confiado nunca en el PSOE”. Así se pronunciaba la ministra María Jesús Montero en una entrevista este lunes en la Cadena Ser. Antes de instarles, además, a volver a negociar “para lograr un acuerdo programático”.

Montero ha reiterado su sorpresa porque Podemos no aceptara la “magnífica propuesta” del PSOE para formar un Gobierno de coalición. Tras esas palabras, ha acusado a Podemos de no haberse querido sentar a hablar de programas pero sí de “reparto de carteras”. “Unidas Podemos priorizó el reparto de las carteras en vez de hablar de las cosas que necesita la gente, y estamos hablando de que los ciudadanos tengan mejores condiciones”, ha argumentado Montero.

“Todavía no me explico cómo no aceptaron nuestra magnífica propuesta, con Vivienda, Igualdad y Sanidad, y yo creo que sí que se arrepienten”, ha opinado Montero, quien ha calificado de “lástima” que no saliese adelante.

Acuerdo de última hora

Por su parte, Ábalos ha dejado claro que no descarta que “en el último minuto” se materialice un acuerdo. Especificando que puede darse un Gobierno de coalición. Sin embargo, Montero ha recordado que las negociaciones en julio sí plantearon un pacto de este tipo a última hora. Y que éste partió del propio Pablo Iglesias.

Respecto a las palabras de Echenique, que acusaba al PSOE de retrasar las negociaciones porque su prioridad es un acuerdo con Ciudadanos, Montero ha respondido: “Echenique falta tremendamente a la verdad porque sabe que siempre hemos dicho que nuestro socio prioritario es Unidas Podemos”.

En cualquier caso, Montero no ha descartado un “adelanto electoral” porque el PSOE no tiene las alianzas necesarias. Aunque ha reconocido que trabajan “decididamente para que no sea así”.