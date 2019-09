La Mesa del Parlamento ha aprobado este martes conceder al líder de ERC, Oriol Junqueras, y al diputado de JxCat en el Congreso Jordi Sánchez una indemnización por cese de actividad. Una prestación que se da cuando un diputado deja la Cámara y no tiene ningún sueldo al terminar en el cargo.

Fuentes parlamentarias han explicado que es una retribución que se contempla en el reglamento del Parlamento catalán. Y que se da habitualmente a los diputados cuando abandonan su actividad parlamentaria. A modo de paro, ya que los diputados no pueden acceder a él.

Tanto Junqueras como Sánchez solicitaron la prestación. No así los otros políticos presos que eran diputados. Tanto uno como el otro han argumentado que no reciben ningún sueldo, ya que están suspendidos en el Congreso y no han llegado a cobrar nunca.

Sánchez recibirá una indemnización de 900 euros. Por su parte, Junqueras percibirá hasta 13.000 euros. Ambas cantidades son proporcionales al tiempo que uno y otro ejercieron de diputados. Así, mientras Sánchez no llegó a los dos años, el líder de ERC estuvo 7 años.

Normativa

La normativa del Parlamento catalán que regula esta prestación asegura que la pueden recibir “los diputados que causen baja por causas diferentes de la defunción y que no renueven mandato en la constitución de la legislatura siguiente, y aquellos que causen baja por cualquier motivo durante la legislatura”.

Señala además que esta prestación es incompatible con cualquier otra retribución y que el importe se calcula en función de las legislaturas en las que ha estado activo como diputado.

Una legislatura supone el 25% de la asignación mensual multiplicado por el número de años. Si son dos legislaturas, asciende al 50%. Tres hasta el 75% y cuatro o más el 100%.