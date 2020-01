Ya es oficialmente presidente del Gobierno. Pedro Sánchez prometía este miércoles a las 11:00 horas su cargo ante el Rey en Zarzuela. Su nombramiento aparecía en el BOE tras la sesión de investidura y hoy mismo se producía este trámite ante Felipe VI.

El líder socialista deja así de estar en funciones. Y lo hacía prometiendo su cargo ante un ejemplar de la Constitución. Como en otras ocasiones, en la mesa no había crucifijo ni un ejemplar de la Biblia.

Con este acto, concluye así un periodo de ocho meses de presidencia en funciones, con dos elecciones generales de por medio.

Gobierno en una semana

Pese a haber prometido su cargo este miércoles, Pedro Sánchez no anunciará su Gobierno hasta dentro de una semana. Algo que no entraba en los planes iniciales. Y es que se convocaba un pleno de investidura en plena semana de Reyes, con festividades de por medio, porque, según el PSOE, “España no se puede permitir estar en esta situación de provisionalidad” más tiempo.

De hecho, se esperaba que el 10 de enero se celebrara ya el primer consejo de Ministros. Sánchez prometería cargo este miércoles, anunciaría a su Gobierno por la tarde y este jueves los ministros podrían ocupar sus carteras tras prometer o jurar sus cargos. Así, el viernes podrían sentarse todos juntos por primera vez en Moncloa.

Sin embargo, tras la investidura, el PSOE informaba de que Sánchez anunciará su Gobierno la semana que viene. Un cambio de plan que sorprendía incluso al núcleo duro del presidente. También en Podemos, que pensaban que el nuevo Gobierno echaría a andar ya este viernes.