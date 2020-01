El PP ofrece a Cs crear 'Cataluña Suma' tras anunciar Torra elecciones

Ante los rumores insistentes de que Torra convocaría elecciones, algo que se confirmaba después, Alejandro Fernández, presidente del PP en Cataluña, se adelantaba y relanzaba a Cs su oferta de coalición. Un pacto entre las fuerzas constitucionalistas de centro-derecha.

Las elecciones abren un nuevo escenario para que PP y Cs puedan reorganizarse bajo las mismas siglas de ‘Cataluña Suma’. Algo que ya hicieron en Navarra.

Tanto los sondeos del PP como los de Cs a nivel interno no son muy optimistas respecto a si se presentan por separado. Aunque la formación naranja ganó con Arrimadas en diciembre de 2017, -no pudiendo gobernar-, en las posteriores citas electorales no logró mantener los apoyos.

Enésima oferta

El PP hace así su enésima oferta a Cs para ir juntos a unas elecciones. Algo que solo lograron en Navarra. De hecho, Pablo Casado ofreció ir conjunto a Rivera en las pasadas elecciones generales bajo la marca ‘España Suma’.

Ahora, Fernández propone lo mismo para Cataluña. “Hace bastantes meses que ofrecimos la oportunidad de hacer Cataluña Suma. Siempre defendimos que debe ser el embrión de la posterior España Suma”, ha dicho el líder del PP catalán en una entrevista en TVE.

Fernández dice que ve “esperanzador” el cambio de posición de Cs. Desde la formación naranja se han mostrado abiertos a “unir esfuerzos” para que Cataluña tenga un gobierno constitucionalista.

“Por diversas circunstancias, la situación política del constitucionalismo no es la misma ahora que hace dos años. Y, por lo tanto, si queremos volver a repetir una victoria electoral del constitucionalismo en Cataluña ya no se puede ir por separado. Ahora debemos ir juntos”, ha insistido Fernández. Queda por ver qué le responde ahora Ciudadanos.