PSOE y Podemos tienen claro que las negociaciones sobre el Gobierno central no arrancarán hasta conocerse los resultados del 26M. Las elecciones municipales y locales marcarán, sin duda, las bases sobre las que sentarse a hablar. Y es que de esos comicios dependerá en gran parte la estabilidad de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo.

Pero uno y otro muestran ya sus preferencias. Aunque los socialistas querrían gobernar en solitario, parece que asumen que tendrán que ceder algún ministerio a sus socios. En Podemos lo saben y, por eso, su prioridad no es otra que ‘colar’ a Pablo Iglesias como ministro. Pese a que parecen renunciar a las llamadas carteras de Estado, como Hacienda, Interior o Exteriores, sí exigirán un puesto en el Gobierno para su líder.

El objetivo principal de Podemos es así sentar a Iglesias en el Consejo de Ministros. La sensación en el partido es de “optimismo”. Y confían en un Gobierno de coalición. Siempre y cuando el 26M no trunque sus expectativas.

Si en ciudades y autonomías importantes como Madrid, Castilla La Mancha o Murcia sus votos resultan claves para el Gobierno al PSOE, dan por hecho que tendrán una silla en el Gobierno de Sánchez. La prioridad es Iglesias, aunque Podemos pondrá sobre la mesa de negociación dar también una cartera ministerial a Irene Montero.

Iglesias lo da por hecho

Pablo Iglesias da por hecho ya que será ministro. En una entrevista publicada por Efe este viernes, el líder de Podemos da por seguro que sera ministro en el futuro Gobierno de Sánchez.

Algo que ya ha hablado con el líder del PSOE y que, en su opinión, “es de sentido común”. “Hay cosas que son obvias, y claro que lo hemos hablado, pero sobre estos contenidos de la negociación y cómo se hagan estas cosas me tienen que permitir que sea discreto”, dice Iglesias. El líder de Podemos recuerda además que en los gobiernos de coalición están los candidatos de los partidos “porque si no, no se presentarían a las elecciones”.