¿Qué provincias pasarán a la fase 1?: así es el examen que tendrán que aprobar

¿Qué provincias pasarán a la fase 1? Es la pregunta del millón mientras solo Baleares y Canarias han presentado informes para ‘liberar’ un poco más a algunas de sus islas. De momento, el resto de comunidades no ha solicitado el pase de fase, aunque Sanidad ya les ha dado el examen que tendrán que aprobar para lograrlo.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este martes que espera que gran parte de las autonomías puedan pasar a la fase 1 el próximo 11 de mayo. Aunque el plazo para presentar las solicitudes acaba este miércoles, se estudiarán también las que lleguen el jueves. Para ello, Sanidad ya ha enviado el examen que las provincias tendrán que aprobar para poder cambiar de fase.

Un examen puntilloso que publica este martes eldiario.es en su web. En él se especifica cómo funcionará el rastreo de contagios y sus resultados. También la capacidad de los sistemas sanitarios y una radiografía de la situación en las residencias.

Además, incluye otros aspectos como los sociales y económicos. El informe, además, permite elegir otras unidades de territorio distintas a la provincia para pasar a la siguiente fase. Entre ellas, el municipio, la comarca o la autonomía en su conjunto.

Sanidad solicita también que se concrete cómo se controlará para que no se produzcan desplazamientos entre provincias y las medidas de «protección colectiva» a implementar. Si se repartirán mascarillas o habrá señales de distanciamiento físico, por ejemplo.

Contagios sospechosos y rastreo

Las comunidades deberán remitir a diario y semanalmente todos los casos sospechosos de Covid-19 a Sanidad. Hasta ahora, solo llegaban los confirmados. El Ministerio controlará así cuántos días transcurren desde que los sospechosos empiezan a mostrar síntomas y son diagnosticados. La indicación es que las pruebas PCR se realicen en las 24 horas siguientes a la identificación de un posible caso.

También estarán obligadas a notificar qué porcentaje de casos sospechosos son sometidos a la prueba. Sanidad les pide también que cuenten los casos que no proceden de contagios conocidos. Es decir, aquellos en los que el sistema no ha podido dibujar la trazabilidad. Si no pueden especificarlo, complicaría la desescalada.

Por su parte, las consejerías regionales tendrán que poner en números su capacidad para identificar a los «contactos estrechos» de los casos confirmados y sospechosos. Y también de las medidas disponibles para poder hacer ese rastreo. Una investigación que se retrotraerá a dos días antes de detectarse el caso.

Sanidad

Las comunidades deberán rendir cuentas de cómo reforzarán la Atención Primaria. Si realizarán más inversión, se reforzará personal, cuántos equipos hay para realizar pruebas… También cómo se organizarán las unidades de vigilancia epidemiológica.

Sanidad exige conocer el número de efectivos de salud pública dedicados al Covid-19 y plasmar cómo se ha aumentado para enfrentarse a la desescalada.

Como ya avanzó el Gobierno, las autonomías tendrán que concretar cuántas camas de hospitalizados y UCI tienen ocupadas con pacientes de Covid-19. Y también cuántas podrían incrementar en cinco días si fuera necesario. El criterio es que se dispongan de entre 1,5 y 2,5 camas UCI por cada 100.000 habitantes. Además, tendrán que especificar qué espacios fuera de hospitales pueden acondicionar. Por ejemplo, en el caso de Madrid, el hospital de campaña de Ifema.

Un hospital que, de hecho, guarda material de reserva. Y es que a partir de ahora Sanidad exige en ese examen para pasar de fase que se rindan cuentas sobre el material de reserva. Tanto de medicación para contagiados como equipos EPI disponibles. Se pide especificar qué volumen de material hay sin usar, cuántos días puede durar y si ha habido desabastecimiento en la última semana.

Residencias

Por último, el examen de Sanidad incluye el análisis a las residencias de mayores al detalle. Eso sí, de momento no ha publicado los datos que ha pedido a las comunidades para evaluar la situación.

Pero se pedirá semanalmente cuántas residencias han tenido casos confirmados y fallecidos 14 días antes de remitirse el informe a Sanidad. También el número de personas contagiado del centro.

Con todo este examen, las autonomías pedirán el cambio de fase. Para llegar a la fase 1, las autonomías deben presentar sus solicitudes antes del miércoles a las 14:00 horas. Sin embargo, hasta ahora, solo Canarias y Baleares han presentado peticiones para algunas de sus islas.

También se estudiarán las solicitudes que lleguen el jueves. Fernando Simón confía en que la mayoría de comunidades pueda pasar a la siguiente fase el 11 de mayo o, como máximo, unos días después.