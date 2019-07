La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dejado claro que Sánchez no intentará otra investidura hasta tener atados todos los apoyos necesarios para salir directo a Moncloa. Celaá ha explicado que “van a poner todo los esfuerzos en la cesta” para que haya Gobierno cuanto antes.

Sin embargo, ha admitido que las fuerzas políticas deben “aclararse”. Citaba expresamente, además, a Podemos en este sentido.

Celaá ha dejado claro que Sánchez hará una nueva ronda de reuniones con los líderes políticos. Negociaciones que se iniciarán “en breve”.

“Si no hay agua en la piscina no creo que merezca la pena pasar de nuevo por una sesión de investidura”, ha dicho la ministra. A nivel personal, ha dicho que no es partidaria de ir a una nueva investidura si no hay apoyos necesarios.

En una entrevista para Antena 3, la ministra ha señalado que ha podido “comprobar” que Podemos tiene “una reflexión interna”. Algo promovido por Izquierda Unida y los Anticapitalistas. En su opinión, la formación de Iglesias tiene que “moverse de una manera o de otra”.

Nueva ronda

La ministra confirmaba que Sánchez “tiene previsto hacer una consulta a los dirigentes” de las otras fuerzas. Será “en breve”. Pero no ha concretado cuándo.

Ha defendido también la opción socialista de un Gobierno “a la portuguesa”. Una alternativa rechazada por Podemos. E insiste en un acuerdo programático de legislatura. “Es una cuestión que se ha repetido mucho, en Portugal, Dinamarca y en muchos sitios y parece que es eficiente”, ha dicho.