Puigdemont y Comín recogen sus acreditaciones como eurodiputados

El expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín han recogido ya sus acreditaciones como eurodiputados. Han completado así este viernes en el Parlamento Europeo los trámites administrativos necesarios para lograr esa acreditación.

Los datos serán ahora verificados por la comisión europarlamentaria de Asuntos Jurídicos. Si se concluye el proceso en los plazos habituales, la acreditación definitiva les llegará en enero. Eso les permitiría ocupar su escaño en el pleno de la Eurocámara que arrancará el 13 de enero.

Puigdemont y Comín llegaban a la oficina de acreditaciones del Parlamento Europeo a las 11:48 horas de este viernes. Allí firmaban también una declaración de intereses financieros y otro de incompatibilidades. Y es que no podrán ser a la vez diputados autonómicos y eurodiputados.

“Cada minuto cuenta porque se están violando derechos fundamentales”, ha dicho Puigdemont a la prensa a su llegada. Acompañados por varias personas, han sido recibidos por la eurodiputada nacionalista flamenca Assita Kanko.

David Sassoli, el presidente del Parlamento Europeo, anunciaba este pasado jueves que esperaba a los informes de los servicios jurídicos para saber cómo trasladar la sentencia sobre Junqueras a la “composición” de la Eurocámara.

Acceso al Parlamento

Tras conocerse la sentencia sobre Junqueras, el Parlamento Europeo levantaba la prohibición de acceso a Puigdemont y Comín también.

Era el pasado 15 de octubre cuando el expresidente fue vetado para entrar en la sede del Parlamento. Como consecuencia de la euroorden activada por el juez Llarena un día antes. Aunque la euroorden sigue activa, la institución europea ha decidido levantar el veto de entrada a Puigdemont y Comín.

Además, el Tribunal de Justicia de la UE anulaba este viernes la decisión de no conceder medidas cautelares como eurodiputados a ambos.

Puigdemont y Comín obtuvieron sus escaños como eurodiputados en las elecciones de mayo. Pero no fueron reconocidos porque España no les consideró como tal. Necesitaban jurar la Constitución en la Junta Electoral Central. Algo que no pudieron hacer porque hubieran sido detenidos nada más poner un pie en España.