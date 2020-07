El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont vuelve a estar de plena actualidad. La salida a la venta de su libro sobre el 1-O le ha devuelto a la escena política, junto a sus opciones políticas, barajando ser candidato de Junts per Catalunya. En ese hipotético caso, y si el Parlamento catalán lo inviste telemáticamente, asegura que volverá a Cataluña. Una promesa que ya hizo hace tres años y que incumplió.

Pese a ello, Puigdemont no ha aclarado si será o no candidato de su nuevo partido. En unas elecciones, además, que no tienen fecha aún. A día de hoy, asegura que «si tuviese que tomar la decisión, seguramente sería que no». Pero dice que su vida no puede planificarse «más allá de una semana vista».

Recordando que ya en 2017 intentó que el Parlamento catalán le invistiera de manera telemática, dice que estaría dispuesto a intentarlo de nuevo. «Si yo me presentase y el Parlament me invistiese, claro que iría, como ya tenía previsto ir a partir del día 30», ha dicho en una entrevista este fin de semana a TV3.

Aquel pleno de 2017 tuvo que ser desconvocado por las advertencias de los tribunales contra una investidura telemática.

Tensiones en PDeCat

Puigdemont también se refería a las tensiones actuales de la cúpula del PDeCat. Dirección que ha pedido a los militantes que se unan a JxCat que se den de baja del PDeCat. Algo que ni siquiera Puigdemont ha hecho.

Asegura que hay una parte de la dirección que no quiere unirse pero sí «muchísima gente» del partido.