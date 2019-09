No hay acuerdo. España se encamina a otras elecciones para noviembre por la cerrazón de los partidos y la falta de entendimiento. Tras la ronda de consultas, el Rey decidía no proponer a ningún candidato, al constatar que Pedro Sánchez, que encabeza la lista más votada, no tenía los apoyos suficientes para sacar adelante la investidura.

De nuevo, España tendrá que ir a las urnas. Después de cuatro meses de batalla y negociaciones, el fracaso se vuelve a instalar en la política española. Sánchez daba por hecho, tras su reunión con el Rey, que habrá nuevos comicios. Las últimas propuestas de Ciudadanos no lograron el desbloqueo. Aunque lejos de hacer autocrítica, Sánchez buscaba culpables en las formaciones rivales.

De hecho, señalaba especialmente a Podemos por haber “bloqueado por cuarta vez la investidura de un socialista”. Sánchez evitó cualquier autocrítica y pidió a los españoles que hablen “aún más claro” que en abril y le den una mayoría más amplia.

En cambio, desde el resto de partidos culpan a Sánchez de no haber sido capaz de formar Gobierno. Tanto es así que un tuit del presidente en funciones escrito en 2016, tras un fracaso de Rajoy, se volvía viral. Y es que acusaba al entonces líder del PP de no haber logrado un acuerdo de Gobierno. Algo que ahora no se aplica él.

La responsabilidad de que el señor Rajoy pierda la investidura es exclusiva del señor Rajoy por ser incapaz de articular una mayoría. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 29, 2016

Última hora

Hasta última hora se esperaba el milagro. Pese a que Sánchez tenía complicada la investidura, la propuesta de Rivera abría una nueva puerta. Sin embargo, no llegaban a un entendimiento.

Hubo intentos con llamadas hasta el último momento. Pero al final el fracaso se confirmaba. Tras el segundo día de consultas, el Rey anunciaba pasadas las 20:00 horas, que no había apoyos suficientes para convocar otra sesión de investidura.

Sánchez comparecía en Moncloa a las 21:00 horas. En un tono ya claramente electoral, daba por hecha la repetición de elecciones.

El culpable

Pese a que la cerrazón ha sido de todos los partidos, las formaciones buscan a un único culpable. Mientras Podemos, PP y Ciudadanos tienen claro señalar a Sánchez, éste insiste en que son los otros quienes han provocado el bloqueo. Acusando especialmente a Iglesias.

Tanto es así, que el líder socialista no dudó en pedir ya una mayoría “rotunda” en noviembre que “impida” a los otros tres partidos “bloquear” la formación de Gobierno.

Sin embrago, Casado en el Congreso este miércoles, ha arremetido contra Sánchez por su “incapacidad más fatua” y su “inacción más solemne”. Y le ha acusado de haber jugado estos casi cinco meses con los españoles porque quería otras elecciones desde el 28A.

Por su parte, Sánchez ha señalado la “falta de sentido de Estado” de Casado. También la “irresponsabilidad” de Rivera y el “dogmatismo” de Iglesias.