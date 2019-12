Zarzuela abre sus puertas este martes para una nueva ronda de consultas. Será la tercera en lo que va de año, después de dos que terminaron en fracaso tras las elecciones del 28 de abril. Sin saber si Sánchez contará o no con los apoyos necesarios y con un ERC, potencial socio del PSOE, que no se presentará, Felipe VI vuelve a recibir a los representantes de los partidos del Congreso.

Como marca la ley, el Rey recibe a los representantes designados por los partidos que tienen representación parlamentaria. En esta ocasión, serán 18 los políticos que pasen por Zarzuela. Aunque existen 16 formaciones, desde Podemos envían un representante por cada confluencia. Por su parte, ERC, Bildu y la CUP no acudirán a esta cita.

Felipe VI se reunirá con todos ellos, uno por uno, entre este martes y el miércoles. Las entrevistas seguirán el orden de menor a mayor representación. Así, a las 9:30 horas, el Rey comenzaba con el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca. Y terminará este miércoles por la tarde con Pedro Sánchez.

Los encuentros del martes seguirán con Tomás Guitarte (Teruel Existe), José María Mazón (PRC), Joan Baldoví (Compromís) y Javier Esparza (UPN). Después, entrarán Pedro Quevedo (Nueva Canarias), Ana Oramas (Coalición Canaria) y Yolanda Díaz (Galicia en Común). Y terminará la ronda del martes Íñigo Errejón, de Más País.

Una vez terminada la ronda de consultas, será Meritxell Batet, como presidenta del Congreso, la que transmita si hay o no candidato a la investidura, según lo que le haya comunicado el Rey.

¿Con o sin apoyos?

De momento, la ronda de consultas se inicia sin saber si Sánchez contará o no con los apoyos necesarios para sacar adelante la investidura. El candidato socialista ha asegurado que no se presentará de nuevo si no tiene los votos para resultar elegido.

Este martes vuelve a reunirse con ERC. Por tanto, verá al Rey después de este tercer encuentro. Los republicanos han frenado las prisas de los socialistas, que querían investidura antes de Navidad. Y lo han retrasado a finales de diciembre o principios de enero.

Sánchez sabrá este miércoles, en su reunión con el Rey, si cuenta con el apoyo de ERC o no. Aunque el acuerdo no se haga oficial, todo parece indicar que si Felipe VI le designa candidato, el PSOE tendría ya atada la abstención de los republicanos.

Otra fórmula es la propuesta por Ciudadanos, que implica al PP. Algo que Casado no parece dispuesto a dar.

El miércoles, el Rey recibirá al resto de partidos. Inés Arrimadas acudirá tras Laura Borrás, de JxCat. Por la tarde, Felipe VI se reunirá con Pablo Iglesias y, tras éste, con Santiago Abascal. Después entrará en Zarzuela Pablo Casado y, por último, Pedro Sánchez.