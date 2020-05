Pablo Iglesias e Iván Espinosa de los Monteros son los protagonistas del rifirrafe político del día. En la comisión de reconstrucción, el vicepresidente aseguraba que «Vox quiere dar un golpe de Estado pero no se atreve».

La comisión de reconstrucción por la crisis del Covid-19 está lejos de ir cumpliendo sus objetivos. En una nueva reunión este jueves, Iglesias y Espinosa de los Monteros protagonizaban un nuevo rifirrafe dialéctico que terminaba con el diputado de Vox abandonando la sala.

El incidente, una muestra más del ambiente de crispación entre Gobierno y oposición, se producía cuando Iglesias contestaba al portavoz del PP, Mario Garcés. Éste le había preguntado si le parecía bien que Puigdemont interviniera en la comisión.

El vicepresidente contestaba que estaba «dispuesto a dialogar con cualquiera». Y en concreto con el expresidente catalán «porque es el jefe de una formación política a la que votan muchos españoles». Por eso, justificaba, «es un interlocutor». En ese momento, Iglesias ponía de ejemplo a Vox para reforzar sus argumentos. «Se puede imaginar la opinión que tengo yo del señor Espinosa de los Monteros o del señor Abascal, pero les han votado muchos ciudadanos españoles. Y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera», decía.

El comentario provocaba la reacción de Espinosa de los Monteros, que encendía su micrófono y pedía amparo al presidente de la comisión, Patxi López. «Le ruego tome cartas en el asunto. Acaba de decir que nuestro grupo parlamentario parece que quiere dar un golpe de Estado. Es una manifestación absolutamente intolerable, que falta a la verdad y que es tremendamente ofensiva para nuestro grupo parlamentario y los cuatro millones de personas que le han votado», decía.

López echaba una mano a Iglesias al recordar a Espinosa de los Monteros que el vicepresidente había dicho «parece». Daba entonces la oportunidad a Iglesias para que rectificara. Pero lejos de hacerlo, insistía en su argumento. «Voy a ser todavía más preciso. Yo creo que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado pero no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse», les decía.

Estas palabras han terminado por indignar al diputado de Vox, que comenzaba a recoger sus cosas mientras calificaba de «espectáculo lamentable» lo que estaba ocurriendo. Se refería además a Iglesias como «un marxista comunista» y aseguraba que no lo iba a tolerar. A lo que Iglesias preguntaba en «qué se traduce que usted no lo vaya a tolerar». En ese momento, López pedía que no hubiera «diálogos».

Mientras tanto, Espinosa de los Monteros se encaminaba ya hacia la puerta. Antes de cruzarla, Iglesias le espetaba: «Cierre al salir, señoría». Y proseguía su respuesta al portavoz del PP. El momento era recogido por multitud de tuits. Algunos, en defensa del vicepresidente. Otros, tildando el momento de innecesario.

Iglesias: "Yo creo, Sr. Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de estado, pero que no se atreven". Fijaos cómo sonríe. Lo disfuta. Es un provocador nato y paga con los demás sus delirios totalitarios. pic.twitter.com/lBJKkZXuHn — Juan (@juanLR_r) May 28, 2020

Posiciones irreconciliables

Ni la pandemia ni la crisis económica que vivirá España en los próximos meses ha hecho a Gobierno y oposición acercar posturas. De hecho, las posiciones parecen irreconciliables. Y es que no hay sesión en el Congreso o comisión en la Cámara Baja que no tenga su propio rifirrafe.

El ambiente entre unos y otros es cada vez más tenso, siendo imposible un entendimiento. De hecho, muchos han recordado, tras el enfado de Espinosa de los Monteros, los muchos adjetivos que le dedican a Iglesias. Entre ellos, el de «vicepandemias». También, Santiago Abascal acusó al vicepresidente de ser responsable de un «genocidio» en las residencias de mayores. Y la diputada Carla Toscano comparó a Iglesias con Hitler.

Por si faltaba alguien en todo el rifirrafe de este jueves, Gabriel Rufián aportaba su granito de arena al recordar que en diversas ocasiones, partidos de derechas han llamado «golpistas» a miembros de su partido.