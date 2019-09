“Aunque sea al límite, tenemos que buscar una solución de Estado”. Así justificaba y explicaba Albert Rivera el paso adelante que ha dado, pidiendo a Pedro Sánchez una reunión urgente para intentar desbloquear la investidura in extremis.

Después de la propuesta que realizó este pasado lunes y de reunirse con Pablo Casado, Rivera proponía a Sánchez una reunión para abordar la investidura. Pese a que hace semanas el líder de Ciudadanos aseguró que no volvería a reunirse con el presidente del Gobierno porque no tenían nada de qué hablar, ahora no duda en dar un paso adelante e intentar dar paso a un Gobierno socialista.

“Creo que es mi obligación tratar de poner una solución para que este país no siga bloqueado”, ha insistido Rivera en su entrevista de este martes en ‘El Programa de AR’. Y no ha dudado en culpar a Sánchez de la situación de bloqueo. “Sánchez lleva seis meses perdiendo el tiempo”, ha dicho.

“No ha conseguido un acuerdo con sus socios y han fracasado las negociaciones con Podemos”, insistía. “Ante esto, en Ciudadanos pensamos que hay que moverse para evitar las elecciones y poner el país en marcha”, añadía.

Ronda con el Rey

Durante su entrevista, Albert Rivera también ha confirmado el mensaje que le trasladará al Rey. “Le voy a contar que estoy dispuesto a abstenerme”, ha dicho contundente.

Un mensaje que, sin duda, podría desbloquear la investidura. Y es que el Rey se reúne este martes con los líderes de los partidos con mayor representación parlamentaria. De sus reuniones con Abascal, Iglesias, Rivera, Casado y Sánchez saldrá la decisión final.

Es el monarca el que tiene que proponer a un candidato para la investidura o por el contrario disolver Cortes. Y la decisión llegará de los mensajes que le trasladen los líderes políticos en Zarzuela.