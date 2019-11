La Plaza del Rey, en Barcelona, ha sido el escenario en el que Rosa Díez ha mostrado en campaña su apoyo a Pablo Casado. El líder del PP se presentaba con Cayetana Álvarez de Toledo y la exdirigente del PSOE como invitada especial. Se ha convertido, sin duda, en la gran protagonista del acto, por su nuevo ‘bandazo’ de partido.

“Estoy aquí porque me la gana, porque soy neutral, por España y porque quiero que ganes las elecciones”, le ha dicho a Casado una Rosa Díez totalmente metida ya en campaña a favor del PP.

Con una Constitución en la mano, Rosa Díez explicaba las razones por las que apoya a Casado ahora. “En la Constitución caben todos los estatutos y cabemos todos los demócratas”, decía. “Es un acto constitucionalista y de resistentes”, seguía, tras haber dicho que sabía muy bien que era un acto de partido.

“Ser constitucionalista en Cataluña es reivindicar que la Constitución tenga una oportunidad, que podamos hacer un acto en la calle sin que nos llamen provocadores”, continuaba. Díez ha defendido una sociedad “que sea plural”.

La exdirigente del PSOE y posterior fundadora de UPyD contestaba con un “¡anda ya!” a la pregunta de si tenía que pedir perdón por estar en un acto del PP. “Soy independiente, pero no soy neutral, me importa mi país y me importa España”, argumentaba.

Díez ha recordado que ya hizo mítines con el PP en el País Vasco teniendo el carné del PSOE porque “estábamos en una circunstancia extraordinaria”. Por eso, dice, “hay que mojarse”. Porque ahora, ha recordado “está en cuestión el orden constitucional, no la izquierda ni la derecha”.

“Españoles sin complejos”

La que fuera líder de UPyD aseguraba que “el PP ha aprendido de sus errores”. Y que “por eso estoy aquí”. “¿Me prometes que no va haber más apaciguamiento si eres presidente?”, le preguntaba a Casado. El líder del PP contestaba que sí con la cabeza.

Díez ha pedido que los ciudadanos sean “españoles sin complejos”. “Hay que salir a la calle, hay que provocar en la calle, recuperar el espacio público”, decía. Y animaba a “resistir hasta que gane España.

El PP ya invitó a Rosa Díez en septiembre a una jornada en el Congreso titulada “Españoles en defensa de lo común”. Allí, Álvarez de Toledo elogió a la exdirigente socialista y le animó a volver a la política activa. Tanto es así que se mostró partidaria de hacerle sitio en las listas del PP. Sin embargo, Díez rechazó esta posibilidad.

Preguntas sin respuesta

El escenario del acto, además, no era casual, ya que se ha desarrollado junto al Salón del Tinell. Allí, el PSOE pactó con los nacionalistas y puso en marcha un cordón sanitario contra el PP.

Por eso, Casado ha aprovechado para reprochar a Sánchez sus pactos con los independentistas. E insistía en algunas preguntas que ya le hizo durante el debate del pasado lunes. “¿Cuántas naciones hay en España?”. “¿Va a usted a pactar con Torra y Junqueras si le hiciera falta a partir del domingo?”. “¿Qué opina de las cifras del paro?”. Tres preguntas para las que aún no tiene respuesta.

El candidato del PP ha explicado también que, a su juicio, el origen de lo que ocurre en Cataluña es precisamente el Pacto de Tinell entre PSC, ERC e ICV. Y ha asegurado que el “independentismo quiere que siga Sánchez porque tiene esperanzas de seguir con esta agenda de ruptura”.