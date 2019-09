Sánchez abre ahora la puerta a Rivera y a los votos gratis de Podemos

El PSOE califica de “importante cambio de posición” la propuesta de abstención de Ciudadanos. Sobre todo, tras negarse Albert Rivera en un par de ocasiones a reunirse con Sánchez para tratar de desbloquear la investidura. Por eso, el presidente del Gobierno ha decidido abrirse a la propuesta de la formación naranja.

El intento de acuerdo de Ciudadanos parece más cerca de posibilitar la investidura que la vía de Podemos. Y es que Sánchez mantiene igualmente la mano tendida para aceptar los votos gratis de la formación morada. Aunque esto no conlleve un acuerdo de Gobierno. Y, por tanto, de no asegurar la Legislatura.

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha remarcado la rápida atención de los socialistas a la propuesta de Rivera. Insisten en que “las condiciones que nos plantean, se dan”. Por eso, ha dicho en RNE, “no debería haber problema para que facilitaran el Gobierno”.

Ábalos ha resaltado que el cambio de posición de Ciudadanos “es muy importante”. Y asegura que evidencia, además, que “ha sido parte del bloqueo”. Sin entrar en más reproches, Ábalos ha hecho hincapié en que “las condiciones se cumplen perfectamente”. Y ha explicado por qué.

“En Cataluña vamos a seguir garantizando la vigencia de la Constitución” y “actuaríamos en cualquier caso que se atentara contra el ordenamiento vigente”.

Sobre el tema fiscal, el ministro ha indicado que “ya nos hemos comprometido en que hay que aliviar la carga fiscal de las clases trabajadoras, medias y de los autónomos”. Ábalos, eso sí, evitaba entrar en la tercera condición, la de Navarra. Ciudadanos pide para la comunidad un gobierno de Navarra Suma con el PSOE.

Para lograr además un acuerdo, Ábalos asegura que Sánchez no pondrá ninguna objeción a reunirse con Rivera. “Lo de ayer evidencia que había tema de qué hablar y, si esto no es un gesto previo a la cita con el Rey y es una cuestión sincera y real, no hay ningún problema en abordarlo”, ha confirmado.

Votos gratis de Podemos

Por otra parte, el PSOE sigue reclamando “responsabilidad” a Podemos. Hasta el punto de que ahora se abre a aceptar sus votos gratis. Es decir, sin acuerdo de Gobierno.

“Nosotros si nos apoyan, claro que sí, ¿cómo vamos a rechazar un apoyo?”, ha señalado al respecto. “Si manifiestan que nos van a apoyar, obviamente aceptaremos ese apoyo. Gratuito no es un término que favorezca la consideración, pero lo que importa es un apoyo afirmativo”, admitía Ábalos.

Además, para terminar, el secretario de Organización del PSOE confirmaba que Sánchez no se presentará a otra investidura si no tiene garantizados los apoyos. “Si no ha garantarías no hace falta ir a una ceremonia del fracaso”, ha dicho. Y ha añadido que no cree que el Rey otorgue una candidatura sin apoyos previos. “Nadie candidata a alguien para enviarlo al fracaso”, concluía.