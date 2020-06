La cifra de muertes se ha quedado congelada, por tercer día consecutivo, en los 27.136, lo que indicaría que no hay fallecidos en las últimas 24 horas. Un dato irreal, ya que Sanidad ha confirmado que llevan días sin actualizar la cifra global. Los contagios, por su parte, se elevan hasta los 167.

Por tercer día seguido, Sanidad no actualiza la cifra total de muertos, lo que lleva a contabilizar otras 24 horas sin fallecidos. Oficialmente. Y es que Fernando Simón ha reconocido que el total de muertes está paralizado. La cifra está congelada desde hace «12 ó 13 días», aunque confían en disponer de datos actualizados pronto. «En ese momento se dará cumplida información», ha dicho a la prensa. Lo que sí se elevan, y mucho, son los contagios este miércoles, que alcanzan los 167 en un día.

Una cifra que supone casi el doble de los 84 registrados el martes. Y que cuadriplica los 48 del lunes. En total, ya son 242.280 los infectados por Covid-19 en España y notificados mediante prueba PCR desde que comenzó la pandemia.

En cuanto a fallecidos, y atendiendo al total, la cifra sigue congelada en los 27.136 fallecimientos que ya se registraban el lunes. Por tercer día consecutivo, Sanidad no suma ningún deceso al cómputo global. Lo que llevaría a pensar que no se han producido muertes en las últimas 24 horas. Sin embargo, el deceso de uno de los infectados en el Hospital de Basurto y los datos de otras comunidades no sugieren lo mismo.

Desde Sanidad insisten en que se contabilizan los fallecidos con fecha de defunción del día anterior. Y que la serie se está actualizando. Se espera tener todos los datos más pronto que tarde.

Lo que sí comunica Sanidad son 40 muertos en la última semana. Una cifra que ha bajado en 10 fallecidos respecto a los datos de este pasado martes. De todos ellos, hasta 14 provienen de Madrid, la más afectada. Le sigue Asturias y Castilla y León, con 6 fallecidos cada una. Hasta 4 decesos reporta Castilla La Mancha por 3 de Cataluña y La Rioja.

País Vasco registra 2 fallecidos en la última semana y sólo 1 lamentan en Extremadura y Murcia. Hasta ocho autonomías, junto a Ceuta y Melilla no reportan ningún fallecido.

En cuanto a los ingresos en UCI, son 12 en toda la semana. Cifras similares a las de días anteriores. De todos ellos, 4 se han producido en Castilla La Mancha, 3 en Cataluña, 2 en Castilla y León y uno en Madrid, Cantabria y Aragón.

Por CCAA

Los contagios sí se han elevado en este último días, hasta casi duplicar a los registrados el martes. Así, Sanidad reporta un total de 167 nuevos infectados en todo el país.

Casi un tercio de ellos, 62, se han producido en Madrid. Aunque otras comunidades superan también los dos dígitos en sus cifras. Son los casos de Aragón (14), Cataluña (36), Comunidad Valenciana (13) y País Vasco (13).

El resto de comunidades se mantiene por debajo de la decena. Así, Andalucía registra 5 casos nuevos por los 7 de Castilla La Mancha. Hasta 3 se reportan desde Castilla y León, los mismos que en Galicia. Y uno más que ellas, 4, se producen en Navarra y en Extremadura. Por último, en Murcia se registran 2 casos más y en La Rioja sólo 1.

Junto a Ceuta y Melilla, que no tienen nuevos contagios, Asturias, Baleares, Canarias y Cantabria se mantienen a cero este miércoles.