Sanidad reconoce estar viviendo una segunda oleada de contagios

Con 971 contagios nuevos este pasado jueves, España sufre de nuevo momentos críticos por el Covid-19. Aunque las diferencias por CCAA son muchas, lo cierto es que desde Sanidad reconocen ya que se está viviendo una segunda oleada de contagios, y advierten de lo que supone. «Estamos ascendiendo en la curva», decía María José Sierra en rueda de prensa.

Preguntada expresamente por si consideraba que España vive una segunda ola de contagios, algo que no se esperaba hasta el otoño, Sierra contestaba: «Puede que sí, pero llamarlo así o no es lo de menos, obviamente estamos ascendiendo en la curva». Y es que los positivos no dejan de crecer. El ocio nocturno, el aumento en la movilidad y las reuniones de amigos y familiares se han convertido en los focos de los rebrotes.

Como desde hace días, la comunidad que más preocupa es Cataluña. El departamento de Salud notificaba este jueves casi 2.000 nuevos casos, aunque buena parte de ellos son resultado de tests serológicos. Y, por tanto, de personas que no tienen el virus actualmente sino que ya lo han pasado.

El sistema sanitario catalán está en estado crítico. Y podría seguir empeorando si los brotes no se cortan de raíz en los próximos días. Controlado, parece, el de Lérida, preocupa especialmente el área metropolitana de Barcelona, donde los contagios no paran de aumentar.

A nivel general, en España hay 281 brotes activos, con más de 3.200 casos relacionados. Lo que demuestra que los datos «tienen una tendencia ascendente». Sierra destacaba que las CCAA con las incidencias más altas son las de Aragón (220 casos por cada 100.000 habitantes), Cataluña (103) y Navarra (100). Las dos primeras son las que más preocupan. En especial, «Barcelona y Zaragoza, donde claramente los casos están aumentando». Pese a ello, «creemos que las medidas que se están tomando pueden ser eficaces».

Responsabilidad

Tras presentar los datos, Sierra ha querido pedir de nuevo responsabilidad. Recordaba que «el virus no ha desaparecido, sigue circulando». Por eso, «es fundamental que sigamos detectando de manera precoz los nuevos casos».

Además, señaló que la mayor parte de focos están «relacionados con el ocio, las discotecas y fiestas». «Quiero, de nuevo, apelar a la responsabilidad de los ciudadanos, porque si no hacemos un esfuerzo no vamos a controlar la pandemia».

Desde el Ministerio de Sanidad han querido insistir en que se puede «tirar por la borda todo el esfuerzo hecho en cuarentena». Lo han hecho a través de un anuncio donde los jóvenes son los principales protagonistas. Y es que el perfil del contagiado ha cambiado. Ahora, los menores de 40 años son los que más sufren la pandemia.

Con todo ello, las CCAA han comenzado a imponer medidas más restrictivas. Así, Aragón ha hecho retroceder a fase 2 a Zaragoza y cuatro comarcas. En Totana, Murcia, han ido más allá y vuelven a la fase 1, prohibiendo la entrada y salida del municipio. Medidas que Sierra calificó de «ejemplares» porque «las tomadas de manera precoz son las más efectivas». En Andalucía se plantean prohibir los botellones y en Galicia quieren que quienes viajen hasta allí den datos y detalles de su estancia si en los 14 días anteriores han estado en territorios con alta incidencia del virus.