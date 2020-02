Después de los casos detectados en España, Sanidad ha decidido reforzar las medidas de “detección precoz” del coronavirus. Por primera vez, además, recomienda no viajar a los países especialmente afectados.

El objetivo de Sanidad es la “detección precoz” del coronavirus. Por eso, el Ministerio ha reforzado sus medidas, informando de que todas aquellas personas que presenten síntomas de una enfermedad respiratoria grave y en los últimos 14 días haya estado en alguna de las zonas afectadas, sea considerada como posible caso.

En caso de encontrarse en esta situación, tendrán que contactar con los servicios de salud y someterse a las pruebas determinantes.

Además, todas las personas ingresadas con enfermedades respiratorias graves por causas desconocidas, también serán sometidas a análisis de coronavirus.

Y han recordado a aquellos que estén en zonas de riesgo que atiendan a los consejos de las autoridades en cuestión.

Unas medidas de detección precoz que “se han demostrado más eficaces”, apuntaba el ministro Illa. Confirmaba también que se reforzarán las medidas en puertos y aeropuertos y se prepararán piezas informativas para difundir en los aviones que aterricen en España. Especialmente los que proceden de zonas de riesgo.

Sin alarmismo

Desde Sanidad se ha pedido reiteradamente no caer en el alarmismo. “El sistema sanitario está preparado para eso”, insistía Illa. Y pese al aumento de los casos en España, el ministro pedía calma, matizando que todos los casos conocidos de coronavirus son “importados”. Es decir, de personas que estuvieron en zonas de riesgo. La mayoría, en Italia.

También ha recordado que “no es necesario ir con mascarilla por la calle”. Y subrayaba que se sigue “pensando en un escenario de contención”, por lo que “lo más eficaz es reforzar las medidas de detección precoz”.

No viajar a zonas de riesgo

Por primera vez desde que comenzó la crisis del coronavirus, Sanidad ha recomendado no viajar a las zonas de riesgo. Salvador Illa aconsejaba que “si no es estrictamente necesario” lo mejor es que “los españoles no vayan a las regiones italianas” afectadas. Es decir, a Lombardía, Piamonte, Emilia-Romaña y Véneto.

También se desaconseja viajar a China, donde comenzó el brote, Japón, Irán, Corea del Sur y Singapur. Sitios donde la tasa de incidencia del coronavirus es alta. “No hay prohibición, pero a una zona de riesgo, si no es imprescindible, que no vaya. Es de sentido común”, señalaba Illa.