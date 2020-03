¿Me puedo reinfectar? ¿Habrá otra oleada de coronavirus en otoño? Son algunas de las preguntas que todavía no tienen respuesta respecto al Covid-19, lo que hace muy difícil pronosticar qué pasará en los próximos meses.

Los expertos trabajan incansables para dar respuesta a las decenas de preguntas sobre el coronavirus que aún no tienen contestación. Entre ellas si habrá otra oleada en otoño o si una persona que se ha curado se puede reinfectar. Los datos son fundamentales para luchar contra la pandemia y para evitar futuras muertas. Y hasta que no se respondan, es difícil saber la evolución y el comportamiento del virus.

Por eso, pocos se atreven a pronosticar qué pasará en los próximos meses. O hasta cuándo serán necesarias las medidas de confinamiento en países como España o Italia, donde el coronavirus ha atacado más fuerte.

La pregunta sin responder que más se repite entre aquellos que han pasado la enfermedad es si pueden volver a reinfectarse. Científicamente, se han publicado cuatro casos de personas que tras curarse, volvieron a caer. Se trata de cuatro sanitarios de Wuhan que enfermaron con síntomas leves.

Entre una y dos semanas después de haberse curado, y tras dar negativo en las pruebas del Covid, volvieron a dar a positivo. Tres de ellos hicieron cuarentena en sus casas con sus familias, pero no les contagiaron.

Podría tratarse, admiten, de un falso positivo, pues la prueba falla a veces. Sin embargo, la repitieron en varias ocasiones. Si este tipo de reinfección fuera común, podría dar al traste con los planes de contención.

Por el momento, la comunidad científica coincide en asegurar que no es muy probable la reinfección. De hecho, las pruebas con animales sugieren que volver a contraer el virus tras curarse no es posible. Los experimentos con macacos han demostrado que los que pasan el coronavirus no vuelven a infectarse unos días después aunque se les exponga a la enfermedad.

Entre las preguntas si respuesta está la de saber cuánto tiempo es inmune un cuerpo tras haber superado la enfermedad. Curarse de coronavirus no significa que el año que viene no pueda volver a contraerse. Está por ver si esa inmunidad de los contagiados dura un año, varios o solo unos meses.

¿Qué pasará en otoño?

La mayor parte de los científicos asegura que las altas temperaturas ayudarán a que la epidemia descienda. Al igual que sucede con la gripe.

Sin embargo, ¿qué pasará cuando llegue el otoño? ¿Podría haber otra oleada de casos? Como antecedentes, la llamada gripe española de 1918, que mató a 50 millones de personas. La mayoría de ellos fallecieron en una segunda oleada, que llegó en octubre.

Muchos científicos avisan de que la segunda oleada será inevitable al levantarse las medidas de aislamiento. Hay quien incluso asegura que será peor que la primera, pues habrá más gente que no haya estado expuesta al virus si las medidas de confinamiento han sido muy estrictas.

¿Se acabará en verano?

Por regla general, la repuesta que dan los expertos es que sí. Pero aún es pronto para responder a la pregunta. Normalmente, los coronavirus sobreviven más tiempo al aire libre en temperaturas bajas que altas.

También están sin resolver otras preguntas como si existe un perfil de fallecidos. Mientras en Italia o España un altísimo porcentaje son de personas mayores con patologías previas, en EEUU el 40% de los hospitalizados tienen entre 20 y 54 años.

Tampoco se conoce con exactitud la tasa de mortalidad. En China se sitúa entorno al 0,8% en su conjunto. Y un 3,7% en el epicentro de la pandemia, en Wuhan. En España, el porcentaje sube al 4,2% y en Italia al 8,3%. En Corea del Sur se sitúa en apenas un 0,6%. El baile de cifras se debe a que en unos países se hacen más test que en otros, por lo que el número de positivos varía.