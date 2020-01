Ya lo avanzaba hace unos días y ahora Torra vuelve a insistir. Si el Tribunal Supremo le inhabilita como presidente y el Parlamento catalán acata la sentencia “habría elecciones”. Pese a tener muy claro su plan, dice que esperará a que la Cámara se pronuncie al respecto. Los independentistas tienen mayoría absoluta y podrían ignorar la sentencia del Supremo, pero eso supondría, sin duda, sanciones mayores.

“Si el Parlament de Cataluña llegase a ese momento de desautorizarme, seguramente estaríamos unos meses en funciones y habría elecciones”, ha dicho en una entrevista para Rádio 4.

La ley de Presidencia de la Generalitat exige que el presidente debe proponer a un nuevo presidente en el plazo de 10 días en caso de haber una condena penal firme que conlleve a la inhabilitación en cargo público del líder del Ejecutivo.

Sin embrago, Torra ha dicho que llegado el caso esperaría a que el Parlamento catalán se pronunciase sobre el cese. “Yo seguiría pidiendo que el Parlament se pronunciase y acataría lo que dijese el Parlament”, ha declarado.

Acta de diputado

Está por ver qué hará el Parlamento catalán si el Supremo condena en firme a Torra. De momento, y pese a las sentencias, ya han respaldado que siga como diputado.

Aunque no los necesitaban, los independentistas tuvieron en la Mesa el apoyo del PSC para ello. Los socialistas catalanes respaldaban los informes de los letrados del Parlament, que aseguran que la Junta Electoral no puede eliminar el acta de diputado de Torra. Porque, aseguran, no tiene competencias para ello.