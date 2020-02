Quim Torra ha comunicado ya por carta a Pedro Sánchez que no irá el 24 de febrero a Moncloa para comenzar la mesa de diálogo porque no puede. A cambio, propone otras 5 fechas en febrero.

Tras conocer la fecha que Sánchez proponía para constituir la mesa de diálogo, Torra mostró su malestar. Aseguraban desde la Generalitat que no había sido consensuada y que no se había tenido en cuenta la agenda del presidente catalán. Poco después, enviaban una carta al presidente del Gobierno para comunicarle que Torra no irá a Moncloa en esa fecha porque no puede.

En la misiva, Torra asegura no poder acudir por “razones personales” y motivos de agenda. Pero le propone 5 fechas alternativas: los días 21, 23, 26, 27 ó 28 de este mismo febrero.

Aprovechando la carta, Torra lamenta que el diálogo “no comience con buen pie”. E insiste en que “hacer propuestas de fecha de reunión a través de los medios de comunicación sin haberlas pactado antes en la agenda de las dos partes no es la manera de mostrar que se quiere un diálogo honesto y fructífero”.

Torra y Sánchez pactaron en su reunión del 6 de febrero en Barcelona que serían dos equipos técnicos designados por ellos mismos los que acordarían la fecha, recuerda la carta. Así como también el lugar de la reunión y el orden del día. Por eso, afea a Moncloa que se pronuncie públicamente en una fecha planteada al Gobierno catalán solo 20 minutos antes.

Mediador internacional

Además, Torra adelanta que la propuesta de contenido que la delegación catalana llevará a la reunión estará basada en dos puntos.

El primero, bajo el título ‘Contenidos para la resolución del conflicto político’. Se pretende hablar del “reconocimiento y ejercicio del derecho de autodeterminación en Cataluña”. Y también del “fin de la represión, amnistía y reparación”.

El segundo lleva por título ‘Condiciones favorables para la negociación’. Éstas pasan por establecer un calendario de trabajo, un sistema de validación y la propuesta de mediación internacional. Además del reconocimiento de todas las partes en conflicto, incluidos “los presos y el exilio”.

Torra pide a Sánchez además que le responda “lo más pronto posible” a sus fechas. Con el fin de que los equipos técnicos se pongan a trabajar cuanto antes.