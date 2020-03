El coronavirus se extiende entre los políticos. El último en dar positivo, tras el de Ayuso, ha sido Quim Torra. El presidente catalán ha dado positivo en el test después de presentar síntomas. Este pasado domingo, ya decidió recluirse en la Casa de los Canónigos (residencia oficial del presidente catalán). Lo hizo de forma preventiva, según ha detallado él mismo en una comparecencia institucional.

Torra estuvo en contacto con el vicepresidente, Pere Aragonés, que este domingo también confirmaba su positivo en coronavirus. Pese a ello, ha asegurado que el resto del Gobierno, incluido él mismo, seguirán luchando de forma “activa y determinada” contra la pandemia.

Aprovechando su videoconferencia con el resto de grupos parlamentarios, Torra ha pedido a Sánchez cerrar Cataluña. Tal y como anunció hace unos días.

Sus mensajes en Twitter

En Twitter, Torra ha lanzado una serie de mensajes para llamar al “autoconfinamiento”. Además de explicar su situación.

“Quiero explicar que, al haber presentado algunos de los síntomas, me he hecho el test del #COVID19, que ha dado positivo. Os hablo desde la Casa de los Canónigos, donde ya ayer me instalé preventivamente”, decía en un primer mensaje.

“Tanto yo mismo, que sigo ejerciendo todas mis funciones como presidente, como el resto del Govern, continuamos activos, decididos y determinantes en la lucha contra enfermedad tan expansiva. Más de un millar de catalanes ya la padecen. En los próximos días serán muchos más”, insistía.

“Os vuelvo a pedir, como he insistido estos días, a ser todos muy conscientes del peligro de exponernos y de exponer a los otros al riesgo del contagio”, recordaba.

“El reto es formidable y necesitamos una actitud más cívica, más solidaria, más generosa que nunca. Por eso os vuelvo a pedir el autoconfinamiento solidario de todos. Por eso vuelvo a pedir al gobierno español que autorice de manera inmediata el plan de confinamiento”, termina.