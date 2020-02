“No se ha movido”. Así se refería Quim Torra a Pedro Sánchez en relación a la demanda independentista de un nuevo referéndum de autodeterminación. Y ha reprochado al presidente del Gobierno que no haya trasladado una propuesta de solución para resolver el conflicto en Cataluña.

“Sobre el derecho de autodeterminación, el Gobierno no se ha movido”, ha dicho Torra. “Sánchez me ha dicho que su tesis pasa por el autogobierno dentro de la Constitución, y no he tenido respuesta sobre el fin de la represión”, ha destacado en rueda de prensa.

Pese a ese ‘encontronazo’, Torra ha convenido que la mesa de diálogo arranque este mes de febrero. Y ha destacado que debe estar “liderada por los dos presidentes”. “Hay que pasar de la cordialidad a las propuestas”, ha reclamado.

Según Torra, ha trasladado a Sánchez que hay consenso en el 80% de la sociedad catalana para ejercer el derecho de autodeterminación con un referéndum pactado y con efectos internacionales. Una manera, dice, de “poner fin a la represión, desde el punto de vista de la amnistía y de la desjudicialización”.

Reunión previa

Antes de la mesa de diálogo, Torra ha asegurado que convocará a todo los actores independentistas. Esto es, partidos, entidades y el Consell per la República. Les trasladará todo lo tratado con Sánchez.

“Hay que incluir a todos los actores en el proceso negociador si se quiere resolver el conflicto”, ha dicho Torra. “Hay que reconocer la prisión y el exilio como parte de la solución”, reconocía.

“No hay que perder tiempo ni hacérselo perder a nadie. No hay que trasladar expectativas falsas”, ha reclamado.

Torra no ha entrado a valorar los 44 puntos de la ‘Agenda para el reencuentro’ que le ha entregado Sánchez. Tampoco ha descartado incorporar a la mesa de diálogo un mediador.