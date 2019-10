El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reunido este miércoles a la cúpula del Gobierno catalán. El vicepresidente Pere Aragonés, la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, y el consejero de Interior, Miquel Buch, abordaban los incidentes sucedidos en Cataluña esta semana.

La reunión se produce después de que el ministro Ábalos acusara a Torra de “no tener intención de controlar” las protestas en Cataluña. También de “burlar su responsabilidad” bajo organizaciones “ficticias” como Tusnamic Democràtic.

Por su parte, los presos condenados se han desmarcado de las acciones violentas. Y ha resaltado en redes sociales que no les “representan”.

Durante la noche de altercados, solo un miembro del Gobierno catalán lanzaba un mensaje contra la violencia. Era el vicepresidente Aragonés. “No les regalemos aquello que buscan. No les regalemos un 155 encubierto”, decía.

“Hemos de defender a nuestros ciudadanos y a nuestras instituciones. Alejémonos de todas las actitudes violentas y depuremos las acciones no justificadas”, concluía.

No els hi regalem allò que busquen. No els hi regalem un 155 encobert. Hem de defensar als nostres ciutadans i a les nostres institucions. Allunyem-nos de totes les actituds violentes i depurem les accions no justificades.

