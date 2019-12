El Tribunal de la UE avala la inmunidad de Junqueras como eurodiputado

Respaldo absoluto a Oriol Junqueras desde el Tribunal de Justicia de la UE. En un fallo emitido este jueves, admiten su inmunidad y aseguran que tenía que haber sido reconocido como eurodiputado desde que fue electo.

La Corte europea considera que si el Supremo español consideraba necesario mantener la prisión preventiva, tendría que haber solicitado “a la mayor brevedad” que se suspendiera la inmunidad al Parlamento Europeo.

El presidente de la Corte, el belga Koen Lenaerts, era el encargado de leer el fallo en lengua española este jueves. La sentencia da respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Supremo después de que Junqueras recurriera la decisión de impedirle acudir a la Junta Electoral Central para acatar la Constitución. Un requisito imprescindible para acceder al cargo de eurodiputado, de acuerdo con la ley española. Al no poder salir de la cárcel y pasar ese trámite, Junqueras no pudo tomar posesión de su escaño.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado consideraron que ese paso era innecesario. Sin embargo, el Supremo decidió preguntar al Tribunal de la UE antes de resolver el recurso.

En el procedimiento, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea respaldaron las tesis defendidas por España. Argumentaron que es obligación jurar o prometer la Constitución antes de acceder al cargo. Por lo que un ciudadano que haya sido proclamado electo no obtiene su acta como eurodiputado hasta que no culmina ese trámite. Y, por tanto, no puede beneficiarse de la inmunidad que le da el escaño.

Sin embargo, el Abogado General de la UE Maciej Szpunar ya concluyó el pasado 12 de noviembre que no compartía ese razonamiento. Consideraba que Junqueras tendría que ser considerado eurodiputado desde su proclamación por la JEC el 13 de junio de este año. Sin que se le pueda exigir prestar juramento o promesa a la Constitución. Y añadía que la inmunidad se aplica durante todo el mandato de cinco años, incluso antes de hacer los trámites necesarios.

Puigdemont y Comín

Del fallo no solo estaba pendiente Junqueras sino también Puigdemont y Comín. Ambos obtuvieron también representación en el Parlamento Europeo tras las elecciones. Pero tampoco acudieron a la JEC. En su caso, porque habrían sido detenidos en cuanto hubieran puesto un pie en España.

El juez belga que tiene que resolver sobre su euroorden. De hecho, decidió esperar a conocer el fallo del Tribunal de la UE.

El entorno de Puigdemont afronta la sentencia de Junqueras con cautela. Porque entienden que podría no ser automáticamente aplicable al expresidente catalán. Éste tiene dos procedimientos abiertos aún.

Uno de ellos es un recurso por negarle medidas cautelares para que pudiera tomar posesión de su escaño. La otra es la demanda principal interpuesta. Será examinada por el Tribunal de la UE.