¿Viajas a Italia?: 7 preguntas sobre qué hacer por el coronavirus

Los casos de coronavirus se multiplican en Italia. Lo que ha desatado la alarma en Europa. Con más de 200 contagiados y 7 muertos, el país se ha blindado para evitar que la epidemia se extienda a más sitios. Pero, ¿qué pasa si viajas a Italia estos días? Muchos tienen programadas escapadas y vacaciones o incluso desplazamientos por trabajo. Resolvemos 7 dudas frecuentes para todos ellos.

Aunque el cierre total se ha dado en 11 municipios que suman unos 50.000 habitantes, otras ciudades grandes como Milán han tomado medidas urgentes. Se ha decretado el cierre de colegios, universidades, cines y teatros. Se ha suspendido el Carnaval de Venecia y se han prohibido actividades deportivas y culturales en las calles hasta el 1 de marzo.

De hecho, el teatro de La Scala de Milán ha cancelado sus funciones. Algo que en sus 200 años de historia solo ha ocurrido en seis ocasiones. Los bares y discotecas han cerrado e incluso la catedral de la ciudad ha dejado de dar misa.

Además, muchas empresas han pedido a sus trabajadores que realicen sus labores desde casa. Y aunque el blindaje afecta especialmente al norte, la aparición de un caso de coronavirus en el sur de Italia podría ampliar la zona de alarma.

Si viajas a Italia estos días, resolvemos 7 preguntas que se hacen muchos viajeros.

¿Se puede viajar al norte?

La respuesta es sí. El Gobierno ha decretado el cierre de 11 localidades únicamente. Pequeños pueblos en la región norte. Eso sí, si vas a alguno de ellos será imposible entrar, aunque ninguno es especialmente turístico. Por la zona, no hay problema en llegar a ciudades más turísticas y conocidas como Venecia, Verona, Turín, Módena, Bolonia, Génova o Bérgamo.

¿Puedo cancelar el viaje?

La respuesta dependerá de si se tiene seguro de viaje o no. Si se tiene seguro de cancelación contratado, se puede reclamar la devolución de los importes que estén previsto en el mismo.

Pero si no se tiene esa póliza, habrá que ver si un vuelo despega o no. En caso de que el vuelo opere con normalidad y el viajero decide no cogerlo, no tendrá derecho a reclamar. Incluso aún tratándose de motivos de salud pública. En cambio, si la aerolínea o las autoridades cancelan el vuelo por razones de salud pública, el pasajero puede reclamar la devolución del billete. O la reubicación en otro vuelo y la asistencia de alojamiento y alimentación en caso de necesitarlo.

¿Y la reserva de hotel?

Aunque muchos están anulando sus reservas de hotel, solo unos pocos tienen derecho de reembolso. Solo está justificado si el hotel se encuentra en uno de los 11 municipios bloqueados.

Los hoteleros están intentando llegar a acuerdos con los clientes. Por ejemplo, proponiendo un cambio de fechas. Aunque legalmente el viajero no tiene derecho.

Tengo entradas para La Scala, ¿qué pasa con ellas?

Si el espectáculo se cancela, el cliente tiene derecho a la devolución del dinero por parte del organizador. De hecho, el teatro de La Scala ha puesto ya un teléfono y un correo electrónico a disposición de aquellos que tenían entradas. El objetivo es reubicar a los espectadores en futuras funciones o devolverles el dinero.

El teléfono es el +39 02 72 003 744 y el correo electrónico es lascalarisponde@fondazionelascala.it.

¿Qué recomienda Exteriores?

La Embajada de España en Italia insiste en la libertad de movimiento en prácticamente todo el país. Tampoco se han suspendido los vuelos entre ambos estados.

A su vez, Exteriores actualiza constantemente las actividades canceladas, los museos cerrados o los eventos deportivos suspendidos en Lombardía, Piamonte y Véneto. Desde el Ministerio recomiendan a los españoles que vayan a viajar hasta allí que sigan las indicaciones de las autoridades italianas en todo momento. Y comparten el teléfono que Italia ha puesto al servicio de los ciudadanos: el 1500.

También señalan que Italia realiza controles de temperatura en los aeropuertos. Y recuerdan que cualquier español puede recibir asistencia sanitaria si llevan la Tarjeta Sanitaria Europea.

¿Y el Ministerio de Sanidad?

De momento, Sanidad no ha tomado medidas especiales respecto al brote de coronavirus en Italia.

Desde el departamento redirigen a los españoles que vayan a viajar a que sigan las recomendaciones del Ministerio, que está en constante actualización.

¿Qué recomiendan otros países?

Exteriores mantiene la calma en España pero otros países sí han recomendado no viajar a Italia. Especialmente al norte del país.

Francia, por ejemplo, ha recomendado a quienes hayan vuelto de allí recientemente, que se queden en casa y eviten las salidas que no sean indispensables. No se plantean aún cerrar la frontera con Italia, pero ha lanzado un aviso a los posibles afectados.