El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont huyó de España cuando intuyó que sería detenido. Pero antes grabó un vídeo en el que lanzaba un mensaje a la ciudadanía catalana tras el 1-O. Ahora, él mismo lo publica en redes sociales, destacando que «mi detención no borrará el conflicto político».

En el vídeo, inédito, Puigdemont se dirige a los catalanes para explicarles que «el aparato del Estado en su conjunto intenta impedir desesperadamente» el referéndum ilegal del 1-O.

Poniéndose ya en la piel de un detenido, el expresidente se refiere a las «acciones de represión contra el conjunto de la población e instituciones de nuestro país». Y entre ellas, «se incluye desde hace poco mi detención». En el vídeo, Puigdemont asegura que ese arresto ha venido precedido «de una escalada de tensión perfectamente intencionada por parte del Gobierno español».

El Ejecutivo, liderado en aquel 2017 por Mariano Rajoy, ha hecho «todo lo posible por enrarecer las condiciones de celebración del referéndum». Y, pese a ello, la respuesta de la ciudadanía, dice Puigdemont, fue masiva y clara.

Explica también que decidió grabar este vídeo, que lleva incluida la marca de TV3, «para que fuera difundido a través de todos los canales posibles». La intención, dice, no es otra que «llegue a todas las personas de bien». Y para que «dentro y fuera de Cataluña nos ayuden a contener y revertir la grave regresión democrática que se está produciendo en esta parte de la UE».

Asegura también que su detención, que no llegó a producirse porque huyó antes, es un atentado «contra la soberanía del pueblo de Cataluña». Y termina asegurando que ese arresto «no servirá para borrar el conflicto político que se vive entre el Estado y Cataluña». «Al contrario, contribuirá a agravarlo», advierte.

La meva detenció no servirà per esborrar el conflicte polític que es viu entre l’Estat i Catalunya; al contrari, contribuirà a agreujar-lo. No ens podem ni resignar ni aturar.

📍Missatge inèdit al poble de Catalunya gravat l’octubre de 2017 👉 https://t.co/hAY2VR81a1#Mexplico pic.twitter.com/16xpzVWOm9

— Carles Puigdemont (@KRLS) July 20, 2020