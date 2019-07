El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha garantizado el Gobierno en la Comunidad de Madrid con PP y Cs. “Habrá acuerdo”, ha dicho, asegurando que no se repetirán las elecciones.

No habrá repetición de elecciones autonómicas. Eso es lo que asegura Javier Ortega Smith, dejando claro que “habrá acuerdo” con el PP y Ciudadanos. El secretario general de Vox dice que las negociaciones están muy avanzadas.

Smith ha asegurado con toda rotundidad en el Congreso que habrá pacto. Aunque no ha sabido especificar cómo ni cuándo se cerrará este acuerdo.

El político ha subrayado que “existen razones más que suficientes para tener claro que no va haber elecciones”. Y ha incidido en el “fracaso absoluto de todos los cordones sanitarios”. También ha resaltado que la negociación se encuentra ya muy avanzada. Y la intención es cerrar ese pacto “cuanto antes”.

Vox ha advertido que la izquierda debe perder toda esperanza. No solo de acceder al poder en la Comunidad de Madrid sino del mantenimiento de sus políticas. “No solo es importante que la izquierda no gobierne sino que otros, por cobardía, no apliquen sus políticas”, ha dicho Smith.

También ha insistido en que Vox ha llegado a escena política para “cambiar las cosas”. Y no para “defraudar” a sus votantes. Así, ha asegurado que para su partido no es importante entrar en el gobierno madrileño. Sino que sus propuestas políticas “estén representadas” en el Ejecutivo.

Plazos

Tras no lograr los apoyos suficientes ni Díaz Ayuso ni Ángel Gabilondo, Madrid puso la cuenta atrás el pasado 10 de julio. Desde entonces, dos meses para conseguir un acuerdo de Gobierno y una nueva investidura.

Los partidos tienen aún hasta el 10 de septiembre para lograrlo. De no conseguirse, Madrid tendría que convocar nuevas elecciones autonómicas, que se celebrarían 54 días más tarde.