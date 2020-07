Vox presentará en septiembre una moción de censura contra Sánchez

El Pleno del Congreso de este miércoles ha sido el escenario elegido por Santiago Abascal para anunciar los planes de Vox de cara a septiembre. El líder de la formación de ultraderecha ha asegurado que presentará una moción de censura contra Pedro Sánchez. Lo hará sin el apoyo del PP ni de probablemente ningún partido de la Cámara Baja. Los populares se han desmarcado ya de estos planes.

Pretende ser un golpe de efecto contra la izquierda, sin visos además de prosperar. Pero que, sin duda, fragmentará aún más a la derecha. Y es que el PP ha calificado ya esta moción como una «maniobra de distracción». Así, el potencial socio de Vox en la moción de censura se desmarca completamente.

Abascal ya amagó hace unos meses con presentar la moción. Y ahora justifica su decisión porque hay una Gobierno «ilegítimo y desaprensivo». Según el líder de Vox, «el instrumento de las movilizaciones no es suficiente». «No basta, la sociedad española exige y merece mucho más», argumentaba en su intervención.

«Por eso, les anuncio solemnemente desde esta tribuna que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura, que presentaremos en el mes de septiembre», ha dicho Abascal.

Mientras la bancada de Vox se levantaba para aplaudir, Abascal invitaba al resto de diputados y grupos políticos a unirse. Y evitar así «que España caiga en la ruina, en la muerte y en la opresión».

En un momento de su discurso, Abascal se dirigía concretamente a Pablo Casado. «Señores del PP, ya les emplazamos a ustedes el 6 de mayo desde esta tribuna, llamando a la responsabilidad del segundo partido de España». «Se lo digo con humildad y con ánimo de diálogo, los españoles no pueden entender ni de estrategias ni de tácticas políticas, los españoles no pueden esperar más, los españoles no pueden tener esperanza en el cuanto peor mejor. Evitemos lo peor y devolvamos la voz al pueblo español», les ha dicho.

De momento, los números no le dan a Abascal para la moción. Pero es una estrategia para visualizarse como líder de la oposición por delante del PP. Una manera, además, de presionar al partido de Casado.

La negativa del PP

Tras conocerse las intenciones de Vox, el PP salía rápido al paso y mostraba su negativa a participar en la moción de censura. El número dos de los populares, Teodoro García Egea, lo dejaba claro en Twitter: «No cuenten con nosotros».

Para el PP, se trata de «una moción de censura post vacacional para salvar al soldado Sánchez». Y creen que la estrategia reforzará al PSOE.