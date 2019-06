Vox ha decidido cancelar sus reuniones con el PP para la investidura de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. “Si estamos hablando de socios que no son fiables no tendrá ningún sentido volverse a sentar”, ha dicho Rocío Monasterio. La candidata de Vox anulaba además la cita que tenía este lunes con los interlocutores del PP.

En la formación de Abascal defienden que “hasta que no se aclare qué es lo que está pasando” en el Ayuntamiento, no van a “seguir avanzando”. “Si se firma un acuerdo y luego esos acuerdos no se cumplen estaríamos perdiendo el tiempo”, subraya Monasterio.

Vox no se conformará con encabezar y gestionar un par de juntas de distrito en Madrid. Porque, dicen, tienen firmado con el PP asumir varias concejalías de gobierno. Siempre en “proporción a su representación”.

El partido de Abascal se muestra tajante al respecto. Las juntas de distrito tienen su “importancia” porque lo tendrán que estar en el entramado municipal. Pero subraya que “no son” las “áreas de gobierno” que fueron apalabradas por las direcciones nacionales.

Consecuencias

Iván Espinosa de los Monteros ha amenazado ya “con consecuencias” si no se soluciona la situación en los próximos 20 días. Estas consecuencias no serían otras que “ayuntamientos ingobernables” y “comunidades que no se podrán constituir de la manera en la que estamos previendo”.

“Aquí o se cumplen los pactos o no se cumplen. Si se cumplen todos estaremos contentos pero si no se cumplen no vamos a estar con gente que incumple pactos”, ha dicho.