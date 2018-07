El presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido este miércoles ante sus colegas elevar el objetivo de gasto militar al 4%, mientras que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que el objetivo sigue siendo llegar al 2% del PIB para 2024.

Aunque no se trata de una petición formal, el norteamericano ha dejado claro en su intervención ante sus colegas de la OTAN que no ceja en su empeño por que los aliados aumenten sus presupuestos en defensa.

Además, al término de la reunión, Trump ha dejado un nuevo recado en su cuenta oficial de Twitter en el que se reafirma en sus críticas a Alemania y exige a sus socios que cumplan con su objetivo de gasto inmediatamente y no en el plazo acordado.

“¿Qué tiene de bueno la OTAN si Alemania está pagando miles de millones de dólares a Rusia por el gas y la energía? ¿Por qué solo 5 de 29 países han cumplido sus compromisos? Estados Unidos está pagando la protección a Europa y luego pierde miles de millones en comercio. Deben pagar el 2 por ciento del PIB inmediatamente, no en 2025″, ha publicado en su perfil de la red social de camino a la cena que mantendrán los líderes y en la que se esperan que debatan sobre Rusia.

What good is NATO if Germany is paying Russia billions of dollars for gas and energy? Why are there only 5 out of 29 countries that have met their commitment? The U.S. is paying for Europe’s protection, then loses billions on Trade. Must pay 2% of GDP IMMEDIATELY, not by 2025. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2018

Billions of additional dollars are being spent by NATO countries since my visit last year, at my request, but it isn’t nearly enough. U.S. spends too much. Europe’s borders are BAD! Pipeline dollars to Russia are not acceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2018

….On top of it all, Germany just started paying Russia, the country they want protection from, Billions of Dollars for their Energy needs coming out of a new pipeline from Russia. Not acceptable! All NATO Nations must meet their 2% commitment, and that must ultimately go to 4%! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2018

“Estamos todos de acuerdo en que hoy por hoy no tenemos un reparto justo de la financiación. Estamos todos de acuerdo en que necesitamos más fondos en los presupuestos de defensa nacionales, capacidades más modernas y más contribuciones a las misiones y operaciones”, ha declarado Stoltenberg, que ha añadido que “la buena noticia es que estamos progresando”.

El secretario general de la Alianza ha recordado que se ha revertido la tendencia a la baja que comenzó tras el fin de la guerra fría y se asentó con la crisis económica. “Acumulamos cuatro años de aumentos en los presupuestos de defensa”, ha asegurado. Además, según los planes nacionales de los países para 2024 se recaudarán 266.000 millones de dólares extra para la OTAN de los aliados europeos y Canadá.

Él mismo ha reconocido que cuando ostentaba el cargo de primer ministro noruego había sido partidario de reducir los gastos en defensa, puesto que era una época en la que las tensiones iban en descenso, justo lo contrario de lo que ocurre ahora, según ha afirmado en rueda de prensa.

El objetivo acordado en 2014 para 2024 es que el gasto militar alcance el 2% del PIB, y de estos fondos invertir un 20% en capacidades y equipamientos, además de aumentar la participación en las misiones y operaciones. En 2018, lo conseguirán 8 países y para 2024, se prevé que lo logren 15.

Estas cifras, insuficientes para la Casa Blanca, son solo una parte del compromiso para los demás aliados, que reivindican que se tenga también en cuenta la inversión en equipamiento militar y la participación las misiones. “El reparto de la financiación es todo, también es invertir bien, en capacidades o financiar contribuciones”, ha insistido Stoltenberg.

LA POSTURA DE PEDRO SÁNCHEZ

Este es también el mensaje que ha trasladado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la reunión, partidario de valorar, además del dinero efectivo, la calidad de las inversiones, según han confirmado fuentes de Moncloa, que han explicado que el tono de la sesión ha sido más cordial y menos bronco de lo que cabía aventurar tras la llegada de Trump arremetiendo contra Alemania.

