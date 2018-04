A sus 25 años, este fisioterapeuta natural de Sierra de Fuentes (Cáceres) puede presumir de haber triunfado en varias disciplinas a nivel nacional. Primero fue la natación, que tuvo que abandonar por las muchas operaciones que ha sufrido a causa de su discapacidad visual. No sin antes competir al más alto nivel tanto en España como en algunos campeonatos europeos.

Después llegaría su paso por Míster España. Con mucho esfuerzo y dedicación, fue uno de los candidatos que luchó por el título de ser el más guapo del país. Y ahora es la oratoria. Alfonso es uno de los semifinalistas del concurso ‘Speaker talent’ y está dispuesto no sólo a ser uno de los ocho finalistas sino a ganar el certamen.

Para ello tendrá que convencer al público de YouTube, donde acumula más de 4.000 reproducciones de su vídeo de presentación. Unas imágenes grabadas en la Gran Vía y el Templo de Debod de Madrid.

En minuto y medio, Alfonso Rodríguez reclama su puesto en la final de ‘Speaker talent’ y relata su historia de superación. “Nací con una discapacidad visual. Esto no me ha impedido realizar todo lo que me he propuesto en la vida”, dice en un momento del vídeo.

“Quiero representar a todas aquellas personas que tienen algún tipo de complejo o discapacidad y que piensan que no es posible presentarse a un concurso como éste”, dice el cacereño.

De momento, es el octavo (de un total de 22 aspirantes) en la lista de votaciones. Un lugar que le daría billete a la gran final de este concurso de oratoria, ya que son ocho los finalistas. Sin embargo, está dispuesto a ganar, tras haber superado a decenas de candidatos.

Y es que el camino empezó hace ya un mes. Una de sus clientas, que además es coach, Pepa Rodríguez, le habló de ‘Speaker talent’ y le animó a ser candidato. Aunque no lo tenía muy claro, decidió presentarse. “Al principio nos pidieron un vídeo de no más de tres minutos hablando de nuestra vida y de algo que nos definiera. Yo quise hablar de complejos y superación”, nos cuenta Alfonso.

La propia organización del concurso se encargó de seleccionar a los 22 semifinalistas que ahora se juegan una plaza en la final. La decisión la tiene el público, quien con sus ‘me gusta’ puede hacer a Alfonso finalista.

‘Speaker talent’

La final de ‘Speaker talent’ se celebrará el próximo 25 de mayo en Madrid. El Palacio de la Prensa, en la madrileña plaza de Callao, será el escenario donde los 8 finalistas luchen por ganar.

Para ello, tendrán que desarrollar un tema en un máximo de 7 minutos. Y podrán hacerlo con las armas que quieran. “El año pasado, por ejemplo, ganó un mago, que acompañó su discurso de magia”, dice Alfonso. El joven, sin embargo, tiene claro que él intentará “emocionar al público”.

El ganador será elegido por un jurado y el voto del público que asista a la final. Entre los premios, nada menos que acudir a la final internacional, que se celebrará en Miami. Además de ser el ganador de la segunda edición de un concurso diferente, exclusivo, exigente y lleno de espectáculo.